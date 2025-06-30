Для тебя Война в Украине

Дрон Черника: первая атака на Харьков и характеристики БпЛА

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 июня 2025, 14:30
дрон черника

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