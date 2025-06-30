Дрон Черника: первая атака на Харьков и характеристики БпЛА

Российские оккупанты ударили по Харькову из нового оружия. В частности, враг использовал новый дрон — Черника. Именно он появился в статистике атак на город. О применении нового российского дрона по Харькову сообщил городской глава Игорь Терехов. Что известно о дроне Черника — рассказываем в материале vikna.tv.

Россияне атаковали Харьков новым дроном Черника

Российский БпЛА Черника появился в статистике российских атак за последнюю неделю. В течение 23-29 июня враг атаковал Харьков 16 раз.

Чаще всего враг бил Шахедами, но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием Черника.

Терехов объяснил, что новая российская разработка похожа по мощности боевой части на дрон Молния, но имеет другую конструкцию. В результате атаки БпЛА Черника пострадали несколько автомобилей в гаражном кооперативе.

За последние четыре дня в Харькове пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. Обошлось без смертей.

За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области. Это результат слаженной работы военных, противовоздушной обороны и аналитиков Ситуационного центра.

Дрон Черника: характеристики

О разработке дронов Черника и нескольких модификаций стало известно в 2024 году. По имеющейся в сети информации, российский дрон Черника имеет модификации Черника-1 и Черника 2. Вторая модель имеет улучшенные тактико-технические характеристики.

Черника-2 появилась на российском вооружении недавно, примерно в апреле 2025 года. Вражеские военные даже делали обзоры на этот дрон. Улучшенная модель Черника-2 имеет следующие характеристики:

система донаведения на цель при потере сигнала;

возможность работать в радиусе действия РЭБ;

возможность атаковать скопления людей, объекты связи, камеры наблюдения и легкую технику;

боевая часть: 2,5-3,5 кг;

размах крыльев: 2,2м;

высота полета: 1 км;

продолжительность полета: 1,5 часа;

крейсерская скорость: 60 км/ч;

дальность — до 100 км.

Такие дроны могут запускаться из рук или из специальной катапульты. Дрон может выполнять роль разведчика. В таком случае его заряда хватает на два часа полета. Вражеские военные обозреватели сообщали, что дроны Черника-1 и Черника-2 использовались на фронте.

Такими беспилотниками российские оккупанты наносят удары по окопам ВСУ. По информации от разработчиков БпЛА, на войну в Украине было поставлено с 2022 года более 12 тысяч штук Черники.

Производит такие дроны Корпорация Инновационных Технологий. Российские подразделения получают примерно 200 таких дронов в месяц. Приблизительную цену дрона держат в тайне. Также оккупанты выкладывали атаки дронами Черника. Вот одно из таких видео.

Также известно, что такие дроны россияне оснащают боевой осколочно-фугасной частью Капля. Оккупанты назвали дрон фактически “планером из пенопласта”.

Раньше мы рассказывали о дешевых дронах Молния.

Фото: иллюстративное/Игорь Терехов

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