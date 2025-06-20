Для тебе Війна в Україні

Шахеди з камерами та ШІ: росіяни застосували нових летючих убивць

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Червня 2025, 12:00
Шахеди з камерами та ШІ
Фото Facebook

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