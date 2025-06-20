Шахеди з камерами та ШІ: росіяни застосували нових летючих убивць

Російські окупанти продовжують модернізувати свою зброю і випробовувати її на військових та цивільних українцях. Рушійною силою цієї війни стали дрони. Саме їх постійно вдосконалюють як українські, так і російські сили. Під час однієї з останніх атак було виявлено модернізовані російські Шахеди. Розповідаємо про них детальніше.

Росіяни модернізували Шахеди: що тепер вони вміють

Фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш опублікував на своїй сторінці фото новітнього Шахеда та розповів про його особливості.

Сьогодні вперше було виявлено Шахед із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем штучного інтелекту (машинний зір).

Про розробку таких дронів було відомо давно, однак це перший випадок, коли було виявлено вже їхнє використання.

За допомогою радіомодему дроном можна керувати на відстані до 150 кілометрів від РФ або лінії фронту, а також на більші відстані у випадку застосування повітряних ретрансляторів у повітряному просторі України.

У каналі Полковник ГШ додали, що найімовірніше це дрон іранського, а не російського виробництва. Це може означати, що Іран вперше з 2023 року поновив постачання росіянам готових дронів, а не комплектовання.

У дроні знайшли нову іранську восьмиелементну CRPA антену.

Машинний зір на базі модуля NVIDIA Jetson Orin (як у БпЛА V2U) використовується як система кінцевого наведення на ціль, тобто як головка самонаведення у ракет.

Крім усього, росіяни торік представляли модернізовані БпЛА, що візуально були схожими на Шахеди, і мали видозмінену носову частину з оптичною системою. Цей дрон був схожим на іранський Shahed-236 з автономним пошуком цілей.

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Фото: ілюстративне

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