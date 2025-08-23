С Днем Харькова! Искренние поздравления для жителей несокрушимого города в стихах и прозе

Несокрушимый Харьков продолжает стоять против террора оккупантов уже третий год. Он устал, пережил бесчисленное количество страданий, потерял многих своих сыновей и дочерей, но не сдался и продолжает жить вопреки всему. 23 августа город-герой ежегодно празднует свой день. Поэтому мы приготовили поздравления с Днем Харькова для всех, кто любит и отстаивает родной дом.

С Днем города Харькова 2025: приветствие своими словами

Поздравляю с Днем Харькова! Гордись тем, что живешь в городе, который продолжает жить, когда враг разрушает все вокруг. Это город, обучающий своих детей под землей, чтобы дать им лучшее будущее. Город, где люди продолжают работать, любить, наслаждаться жизнью, несмотря на ежедневные обстрелы. Город, не знающий страха даже в моменты величайших ужасов.

В День Харькова желаю тебе скорейшего возвращения в тот город, где царит мир, покой, радость, а небо освещается бликами салютов, а не взрывами ракет.

Сегодня не только День Харькова, а всех его жителей, которые любят город любым: нарядным и убранным или заброшенным обломками вражеского оружия. И хотя на свете есть много других городов, душа и сердце харьковчан навсегда принадлежит этому смелому месту. Поздравляю с праздником всех отважных харьковчан!

С Днем Харькова! Пусть этот город всегда встречает теплом, дарит вдохновение и силу двигаться вперед. Ведь Харьков — сердце, которое бьется в ритме грез и побед.

Харьков, с праздником! Ты – город силы, науки, молодости и несокрушимости. Пусть любовь к этому городу согревает даже в самые тяжелые времена.

С Днем Харькова! Пусть каждый рассвет здесь приносит новые надежды, каждый день – добрые дела, а каждый вечер – спокойствие и благодарность за еще один прекрасный день в родном городе.

Харьков, ты вдохновляешь! Твои люди — самое большое сокровище. С праздником всех, кто здесь родился, кто здесь живет и кто всегда в сердце с этим городом.

С Днем Харькова! Здесь и асфальт более ровный, и парк красивее, и люди приветливее. Ведь где еще так чисто, красиво и уютно, что любое другое место автоматически — “не Харьков”.

С Днем Харькова! Город, где трамваи носят характер, улицы – чистоту, а жители – железобетонную мощь духа.

Поздравление с Днем Харькова от мэра города Игоря Терехова

Глава Харькова Игорь Терехов написал, что любовь к Харькову безгранична, потому что вера его жителей в Украину — непоколебимая.

— Мы с вами умеем радоваться простым вещам и строим планы на будущее, даже когда наш город каждый день находится под ударами врага.

‚Вместе мы слышим сирены, живем под взрывами, но никогда – чужой волей. Нас объединяет одна жизнь, одни обстоятельства, одна надежда и одна борьба.

Также он добавил, что когда украинские воины защищают наш дом, мы поддерживаем их и заботимся о том, чтобы этот дом оставался надежным и готовым достойно встретить своих героев.

Поздравления с Днем города Харькова в стихах

Харьков ты мой,

Город родной!

Так и тянет весною признаться,

Что люблю я тебя всей душой!

Город Харьков — ты город студентов,

Книгочей, записной театрал,

И щедрей твоих аплодисментов

Никогда и никто не слыхал!

Харьков — ты, хлебосольный хозяин,

Гостю каждому искренне рад:

Житель центра и житель окраин,

Чем богаты, всегда угостят!

За рожденье мое здесь когда-то

Благодарна судьбе я стократ,

А настигнет меня час заката —

Легче встретить мне здесь свой закат…

Все с Парижем равняют Одессу,

Но мой Харьков — ни с чем не сравним!

Облаков раздвигая завесу,

Солнце нежно склонилось над ним…

Я не знаю, кому от этого весело, Но Харьков крошат в кровавое месиво, Нацисты-рашисты бомбят дни и ночи, — Завидуют городу нашему очень. Он хвастался роскошью зданий Сумской Он был уникальный, один был такой: Музеи, театры, дворцы, галереи, Просторные площади, скверы, аллеи, Богатый, успешный, веселый, родной, Свободный, бесстрашный, всегда молодой. И вдруг иноземцы решили иначе, Поставили летчикам бое-задачи, И бомбы прислали, и сотни ракет, Свести они город решили на нет. Бомбили дома и больницы бомбили, Взрывали нам рынки и автомобили, В мишень превратились трудяга-Рогань, Основа, Безлюдовка, в раннюю рань Услышали люди здесь взрывы впервые, — Враг бил Пятихатки. Как в сороковые, Расстреливал “скорые” подлый москвин, Лупил Москалевку до жутких руин, Найдем обязательно мы офицеров, Которые били Дворец Пионеров, Там тыщи детей веселились, играли — Увы, это здание мы потеряли… Их много у нас, безвозвратных потерь — Но город стоит, и живой он теперь. Разбитые градами в крошку и грязь — Уже восстановлены свет, вода, связь. Рашистов поганых прогоним под зад — Забудет наш Харьков про бомбы и ад, И снова музеи, театры, дворцы Отстроят, отладят, откроют творцы, Проспекты широкие вновь расцветут, И будет красиво, и будет уют, Вернутся студенты, вернутся туристы, И будет у нас замечательно чисто, Сороки опять принесут нам птенцов, Дворец Пионеров обучит юнцов, Мы с танком английским, что возле музея — Российский поставим, ничуть не робея, Пусть дети вылазят на этот трофей, Им, детям, он явно намного нужней.

Харьков населяют очень стойкие люди, которым пришлось увидеть самое страшное. Мы рассказывали о Диане Умеренковой, которая пережила Вторую мировую войну, а в 97 лет должна была бежать из города от оккупантов.

