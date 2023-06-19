Болит душа за то, что я россиянка! За 97 лет пережила немцев, Covid-19 и бежала от обстрелов Харькова

В свои 97 — во второй раз вынужденная переселенка, и снова из-за войны. Диана Умеренкова пережила Вторую мировую. В настоящее время вынуждена была бежать из Харькова из-за российского агрессора.

Несмотря на почтенный возраст, женщина активна, без дела не сидит ни минуты. В Черкассах с немецкого переводит книги.

Диану Александровну застаем в общежитии одного из черкасских вузов, где она живет, за книгой. Женщина переводит с немецкого книгу о жизни Елизаветы Второй. Издание отправила внучка из Германии. Так женщина работает по два часа в день.

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Я ее полностью прочла без словаря. Его у меня не было поначалу. Потом внучка отправила словарь и сейчас я изучаю текст. Перевожу, сравниваю, анализирую. Мне очень нравится.

Жизнь под обстрелами и эвакуация после болезни

Диана Умеренкова родилась в русской Твери. Всю жизнь преподавала немецкий: в школе, в военной академии Твери, затем — в военных вузах Харькова. Сюда переехала в шестидесятых годах, когда вышла замуж за военного.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину была вынуждена вместе с дочерью бежать из Харькова от российского террора.

Сначала — в Закарпатье. А потом, когда вуз, где работает дочь Ксения, перебазировался в Черкассы, переехали сюда. В Харькове месяц жили под обстрелами.

Диану Александровну слишком ослабил Covid для переезда.

Ее дочь рассказывает: взрывы не прекращались ни на секунду. Мы не спали, не ели. Мамочку обниму, а вокруг все гремит, пролетают самолеты, ракеты. Одна сорвалась возле нашего дома — стекол нет.

— Через три окна от моего в квартиру соседа влетела ракета, и прямо на кровать. Но не взорвалась, к счастью. Мы на пятом этаже живем. Затем с другой стороны дома взорвалась ракета.

Все летело на центр Харькова, мимо нас, бомбили без остановки. Выехали мы только через месяц после этого ада, когда мама смогла после болезни хоть как-то двигаться.

Пережила две войны: разница между немцами и россиянами

Диане Александровне — 97. Хорошо помнит Вторую мировую. Во время оккупации Твери немцами, на три месяца скрылись в деревне. Не выбирали какую, как можно дальше от войны.

Но нынешняя война, говорит женщина, очень разнится. Ведь освободившуюся Тверь враг уже не обстреливал, в отличие от нынешней России.

Когда немцы подходили к Москве, это был октябрь 1941, наш город тоже должны были захватить, немцы были уже в городе. Мы ушли в никуда. Три месяца жили в какой-то деревне. Это была битва под Москвой, — рассказывает женщина.

— Тверь освободили от врага, и мы вернулись. Город, конечно, был разрушен, но вот здесь отличие. Фронт отходил, и мы жили в настоящем тылу.

Нас не бомбили и не обстреливали, как сейчас беспощадно бомбят каждый день Харьков. Этим война и отличается.

Вернувшись в освобожденный город, 15-летняя Диана пошла работать на военный завод — вытачивала мины на станке. Вспоминает, работали тогда по 12 часов подряд. Ели “затируху”.

Женщина вспомнила, что муку разводили в холодной воде и бросали в кипяток. Это называлось “затируха”. И они, работая 12 часов за станком, если ночная смена, то и ночью получали бутылочку “затирухи”.

И еще нам, как рабочим, давали немного хлеба. На этом государственное обеспечение заканчивалось.

Сейчас нам и пайки выдают, и волонтеры помогают. Но у меня очень болит душа за то, что я россиянка.

Не теряет оптимизма и помогает ВСУ

Диана Умеренкова вместе с дочерью донатят на ВСУ. Ксения — кандидат физических наук, преподаватель. И тоже не может сидеть без дела, как и мама.

— Если есть время, значит, нам нужно что-то выучить, где-то прочитать, узнать. Мама все время решает кроссворды, учит стихи, перечитывает книги по несколько раз, потому что каждый раз находит там что-то новое. То есть, умственная деятельность у нас не прекращается ни на мгновение.

Диана Александровна говорит, что к переездам ей не привыкать, ведь муж был военным. Теперь сама ходит в магазин и готовит для семьи.

Секрета долголетия нет. Говорит: ей есть для кого жить, она нужна своей семье, ради нее живет. А еще ждет Победы и хочет вернуться домой в Харьков.

Украинский дух можно увидеть как в самых молодых, так и долгожителях. Наши люди сопротивляются и отстаивают позицию даже под угрозой смерти. Читай историю бабушки, которая голодала в оккупации, но не брала подачек от россиян.

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