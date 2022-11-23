Голодала, но “подачок” не приняла! История отважной женщины, которая под оккупацией сопротивлялась россиянам

Она похудела на несколько килограммов, потому что за время оккупации отказывалась от российской пенсии и была вынуждена голодать.
В сети велосипедисты-волонтеры, помогавшие старикам на оккупированной территории Херсонской области, поделились роликом — сняли его еще до освобождения от оккупантов. Одной из бабушек мужчина привез продукты и деньги, которые удалось собрать благодаря неравнодушным людям с подконтрольных Украине территорий.
Но пожилая дама, одетая в цвета украинского флага, до последнего не верила и несколько раз переспрашивала, не от россиян ли это. Потому что от них принципиально ничего не брала. Но когда убедилась, что это от наших, чуть не расплакалась.
Один из волонтеров говорит: друзья с подконтрольной территории немного прислали денег, а он скупил немного продуктов для старушки.
— Это Украина?
— Украина, Украина! Наша Украина.
Я не принимала пенсию от россиян!
Я не принимала пенсию от россиян!
Мужество и верность этой женщины поражает и вдохновляет. Без таких людей нам не обойтись! А истинную цель “русского мира” можно узнать, если увидеть последствия оккупации Херсона. О них мы рассказывали в другом материале.
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