Голодувала, але “подачок” не прийняла! Історія відважної жінки, яка під окупацією чинила спротив росіянам

Вона схудла на кількадесят кілограмів, бо за час окупації відмовлялася від російської пенсії й була змушена голодувати.

У мережі велосипедисти-волонтери, які допомагали стареньким на окупованій території Херсонщини, поділилися роликом — зняли його ще до звільнення від окупантів. Одній із бабусь чоловік привіз продукти й гроші, які вдалося назбирати завдяки небайдужим людям з підконтрольних Україні територій.

Та літня пані, вбрана в кольори українського стяга, до останнього не вірила і кілька разів перепитувала, чи то раптом не від росіян. Бо від них принципово нічого не брала. Але, як переконалась, що то від наших, ледь не розплакалася.

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Один із волонтерів каже: друзі з підконтрольної території трохи надіслали грошей, а він скупив трохи продуктів для старенької.

— Це Україна?

— Україна, Україна! Наша Україна.

Я не приймала пенсію від росіян!

Мужність та вірність цієї жінки вражає та надихає. Без таких людей нам не обійтися! А про справжню мету “руського миру” можна дізнатися, якщо побачити наслідки окупації Херсона. Про них ми розповідали в іншому матеріалі.

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