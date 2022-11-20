Тікаючи, росіяни зруйнували все… Репортаж з деокупованої Херсонщини

Як тікали, зруйнували усю інфраструктуру села та вбили шістьох людей – так мстилися місцевим жителям російські загарбники в селі Нова Кам’янка на Херсонщині.

Цей населений пункт сім місяців був в окупації. Від довоєнної лишилася шоста частина населення. Люди кажуть, у селі росіяни облаштували справжній укріпрайон.

Все село – у глибоких окопах, де ворог ховав військову техніку. У центр окупанти нікого не пускали. У людей відбирали телефони та комп’ютери, аби ті не мали зв’язку. Та декому вдавалося передати інформацію.

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Були такі люди, які надавали інформацію через своїх дітей у Кривому Розі. Зідзвонювалися і казали, що від у нас їде колона, — розповідає староста села Галина Охріменко.

За таке двох жителів катували у підвалі сільради. А пані Галину позбавили усіх повноважень і призначили свою поплічницю – іншу жительку села, яка погодилася на співпрацю із загарбниками.

Ще 5 жовтня село визволила українська армія, і тільки півтора тижня, як його не обстрілюють росіяни.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як Миролюбівка на Херсонщині дочекалася звільнення.