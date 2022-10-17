Знищені будинки, але не віра! Миролюбівка на Херсонщині дочекалася звільнення

Попри бойові дії та піврічну окупацію, вони не втратили сили та дочекалися звільнення.

Це історія про життя у деокупованій Миролюбівці на Херсонщині. Населений пункт нещодавно звільнили наші захисники. Місяці моральних, фізичних знущань і тиску, постійних обстрілів та мародерства.

І ось, завдяки успішній операції наших вояків, над Миролюбівкою знову замайорів український прапор. Підняти його над школою у Миролюбівці – було символічно.

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В навчальному закладі, за традицією, росіяни облаштували штаб, поруч у вантажівках зберігали боєкомплекти.

Військовий на псевдо Коломбо особисто корегував танковий вогонь по окупантах. Згадує: “в той день побачив, як розвінчується російський міф про “своїх нє бросаєм.”

З Миролюбівки росіян наші захисники виганяли три дні. Оселі знищені ледь не на кожній вулиці. У багатьох жителів тепер немає дому, але вони усе одно чекали на ЗСУ і чекатимуть на нашу перемогу!

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як жителі села на Херсонщині розповіли про наслідки російської окупації.