Уничтожены дома, но не вера! Миролюбовка в Херсонской области дождалась освобождения

Несмотря на боевые действия и полугодовую оккупацию, они не лишились сил и дождались освобождения.

Это история жизни в деоккупированной Миролюбовке Херсонской области. Населенный пункт недавно освободили наши защитники. Месяцы моральных, физических издевательств и давлений, постоянных обстрелов и мародерства.

И вот, благодаря успешной операции наших воинов, над Миролюбовкой снова взвился украинский флаг. Поднять его над школой в Миролюбовке – было символично.

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В учебном заведении по традиции россияне обустроили штаб, рядом в грузовиках хранили боекомплекты.

Военный с позывным Коломбо лично корректировал танковый огонь по оккупантам. Вспоминает: “в тот день увидел, как развенчивается русский миф о “своих не бросаем”.”

Из Миролюбовки россиян наши защитники выгоняли три дня. Дома уничтожены чуть ли не на каждой улице. У многих жителей теперь нет дома, но они все равно ждали ВСУ и будут ждать нашей победы!

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как жители села Херсонской области рассказали о последствиях российской оккупации.