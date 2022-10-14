Им теперь нечего терять — жители села в Херсонской области рассказали о последствиях российской оккупации

Поселок городского типа Великая Александровка в Херсонской области постепенно возвращается к нормальной жизни после того, как его освободили ВСУ более недели назад.

Татьяна Пацюк стоит у своего разрушенного дома, в котором она прожила более 30 лет. При обстреле в августе ей спасли жизнь две стены в гостиной.

Потерять все в 72

Местные рассказывают, как это, когда внезапно теряешь все, что имел.

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Ужас. Месяц плакала и до сих пор не отойду. Потерять все в 72 года. Осталась без ничего, — рассказывает жительница Великой Александровки Татьяна Пацюк.

После “русского мира” аналогичное положение у многих жителей Великой Александровки Херсонской области.

Разрушенный мост через реку Ингулец, на земле разбросаны боеприпасы. Повсюду перевернутые и разбитые автомобили, остатки российской бронетехники.

На нашей улице нет ни одного дома, который не пострадал. Ни дня не было спокойного. И прятались, и огород сажали в перерывах, — добавляет Татьяна.

Во время оккупации не работал ни один магазин. Россияне избивали, убивали и обворовывали местное население. Людям запретили выезжать на подконтрольные Украине территории.

Те, кому удалось бежать в марте, сравнивали Великую Александровку с Бучей. Говорили, что россияне прикрывались мирными людьми, как живым щитом.

Осколки летели в дома и разносили их вдребезги, — рассказывает местный чиновник Александр Солтан.

Александр рассказал, что оккупанты надели ему мешок голову и отвели в свой штаб. Отпустили только тогда, когда поняли, что у него нет информации о расположении украинских войск.

Освобожденные ВСУ города возвращаются к жизни

Сейчас Великая Александровка под контролем ВСУ, но местные не расслабляются, потому что война еще не закончилась.

Уже больше недели, как ВСУ освободили Великую Александровку. Местные встречали украинских воинов со слезами и объятиями. Почти семь месяцев российской оккупации вспоминают, как сплошной ужас.

Чувствуешь себя несвободно. Ходишь и оглядываешься, еще и зрение не очень. Пытаешься на них не смотреть, что у них в голове — непонятно, — рассказывает о жизни в российской оккупации местный житель Александр Михальченко.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ уже освободили 75 населенных пунктов в Херсонской области.

Там уже появляются первые признаки довоенной жизни. Укрпочта начинает доставлять пенсии пожилым людям, возобновляют свою работу и мобильные почтовые отделения.

ВСУ продолжают освобождать украинские территории от оккупантов. В День защитников и защитниц главнокомандующий Залужный поздравил украинцев с праздником.

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