Никто и ничто не остановит нас! Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил с Днем защитников и защитниц

Украина уверенно побеждает Российскую Федерацию — и морально, и на поле боя. Это становится возможным благодаря невероятным ребятам, делающим все ради нашей общей победы.

14 октября на Украине отмечают День защитников и защитниц.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с этим праздником.

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“Зима 22-го — уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу”, — сказано в его обращении.

В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили враждебное нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии.

“А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас. Поздравляю с праздником и благодарю за службу! Вместе к победе! Слава Украине!” — отметил Залужный.

Фото: Валерій Залужний

День защитников и защитниц Украины напоминает каждому из нас о важности благодарности нашим военным за миллионы спасенных жизней и возможность просыпаться в своей постели. А что сейчас происходит на фронте, смотри на карте боевых действий.