Вся Украина остановилась на минуту. Как страна почтила павших воинов

Вся Украина сегодня остановилась на одну минуту, чтобы почтить память защитников и защитниц, погибших за нашу свободу. Всеукраинская минута молчания прошла в 9 утра.

Остановился даже всегда оживленный Крещатик. Водители вышли из своих автомобилей, чтобы отдать честь всем, кто полег в бою за Украину.

На плечах у людей были флаги, в руках — цветы, на глазах — слезы. Сегодня каждый и каждая поминают родных, друзей, знакомых. Юлия на войне потеряла брата.

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У меня брат в 2014 году погиб. Поэтому мы несем это еще с 2014 года. Каждый день нужно помнить, что ценой жизни наших ребят мы здесь и живем, — рассказывает киевлянка Юлия.

Сергей Позняк — успешный предприниматель. 20 лет в бизнесе. Но теперь у него другая жизнь. Он — действующий командир взвода. На войне потерял ногу, подорвался на мине во время штурма. На Майдан пришел с детьми, чтобы почтить павших собратьев.

Львов сегодня тоже приобщился к акции памяти героев перезвонами городских храмов. Во время минуты молчания в городе остановился общественный транспорт, а на площади перед памятником Шевченко собрались спасатели, полицейские, пограничники, а также львовяне, которые несмотря на свои дела, остановились, чтобы почтить павших украинцев и исполнить гимн.

С флагом и плакатами Украина живет благодаря вам пришли поселившиеся во Львове после начала полномасштабного вторжения мариупольцы.

Остановились во время Всеукраинской минуты молчания и улицы Одессы. Люди вышли к одной из главных площадей города, чтобы почтить память павших защитников. Каждый принес с собой флажок с именем погибшего воина.

Одесситы не только почтили память погибших защитников, но и поздравили тех, кто сегодня защищает страну.

Ищешь слова, чтобы поблагодарить своих родных защитников и защитниц? Тогда читай поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2023.

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