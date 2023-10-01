Україна

Вся Україна зупинилась на одну хвилину. Як країна вшанувала полеглих воїнів

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 01 Жовтня 2023, 20:30

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