Вся Україна зупинилась на одну хвилину. Як країна вшанувала полеглих воїнів

Вся Україна сьогодні зупинилась на одну хвилину, аби вшанувати пам’ять захисників і захисниць, які загинули за нашу свободу. Всеукраїнська хвилина мовчання відбулась о 9 ранку.

Сьогодні зупинився навіть завжди жвавий Хрещатик. Водії вийшли зі своїх автівок, аби віддати шану усім, хто поліг в бою за Україну.

На плечах у людей були прапори, у руках — квіти, на очах — сльози. Сьогодні кожен і кожна згадують рідних, друзів, знайомих. Юлія на війні втратила брата.

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У мене брат загинув у 2014 році. Ми несемо це ще з 2014-го року. Кожен день потрібно пам’ятати, що ціною життя наших хлопців ми тут і живемо, — розповідає киянка Юлія.

Сергій Позняк — успішний підприємець. 20 років у бізнесі. Але тепер у нього інше життя. Він чинний командир взводу. На війні втратив ногу, підірвався на міні під час штурму. На Майдан прийшов із дітьми, щоб вшанувати полеглих побратимів.

Львів сьогодні теж долучився до вшанування героїв передзвонами міських храмів. Під час хвилини мовчання у місті зупинився громадський транспорт, а на площі перед памʼятником Шевченка зібрались рятувальники, поліціянти, прикордонники, а також львівʼяни, які попри свої справи, зупинилися, аби вшанувати полеглих українців та виконати гімн.

З прапором та плакатами Україна живе завдяки вам прийшли маріупольці, які оселилися у Львові після початку повномасштабного вторгнення.

Зупинилися у Всеукраїнську хвилину мовчання і вулиці Одеси. Люди вийшли до однієї з головних площ міста, аби вшанувати пам’ять полеглих захисників. Кожен мав із собою прапорець з ім’ям загиблого воїна.

Одесити не лише вшанували пам’ять загиблих захисників, а й привітали тих, хто боронить країну сьогодні.

Шукаєш слова, аби віддячити своїм рідним захисникам та захисницям? Тоді читай привітання з Днем захисників та захисниць України 2023.

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