Кращі за героїв Marvel! Привітання з Днем захисників та захисниць України 2025

День захисників та захисниць України для нас має особливе значення.

Цього дня, 1 жовтня, ми вітаємо всіх, хто захищав нашу країну і продовжує це робити після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Саме цим людям ми вдячні за те, що маємо можливість жити, любити та вірити у перемогу нашої країни у містах, де не ведуться бойові дії.

Найкращі привітання з Днем захисників та захисниць України у віршах та картинках дивись у матеріалі.

В Україні ми десятиліттями святкували День захисника Вітчизни взимку, 23 лютого. Але у 2014 році настав кінець цієї радянської традиції.

День захисника Вітчизни — одне з найважливіших свят Росії, яка напала на Україну та вбиває наших мешканців.

Указ про те, щоб віддавати честь мужності та героїзму захисникам України у жовтні на велике свято усіх вірян — Покрову, підписав п’ятий президент України Петро Порошенко у жовтні 2014 року.

Тому Рада перейменувала День захисника України у День захисників та захисниць України.

Це було зроблено, оскільки на службу до Збройних сил вступає чимало жінок.

А у зв’язку з переходом на новий церковний календар відзначати День захисників і захисниць України ми будемо 1 жовтня.

Вітання з Днем ​​захисників та захисниць України у прозі

Вітаю з великим святом — Днем захисників та захисниць України! Дякую за твою відвагу, безстрашність та патріотизм!

Цього дня хочу від щирого серця побажати тобі віри, миру, стійкості та мужності. Нехай тебе ніколи не залишає успіх і добро!

***

Вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб ти і всі твої рідні завжди були в безпеці.

Нехай День захисників та захисниць буде наповнений лише приємними моментами!

Міцного здоров’я, добробуту та кохання! Мирного неба та виконання всіх бажань!

***

Нехай Бог завжди захищає тебе від усіх бід! У цей важливий день хочу побажати тобі здоров’я, удачі в службі та кар’єрного зростання!

Нехай удома на тебе завжди чекають рідні та дорогі серцю люди. Мирного неба над головою та щастя тобі!

***

Зі святом! Ти — найкращий приклад відважної та сміливої ​​людини! Дякую тобі за відданість Україні, за те, що з кожним днем ​​ти наближаєш довгоочікувану перемогу.

Саме завдяки твоїй праці я можу спокійно ходити рідною землею і робити звичні справи. Величезне спасибі! Дуже міцно обіймаю! Зі святом!

Привітання з Днем ​​захисників та захисниць України 2025

З Днем захисників та захисниць України! Завжди пам’ятай про те, що ми чекаємо на тебе щодня! Наш найхоробріший і неймовірно відповідальний герой, будь завжди під Божим захистом!

Знай про те, що ми всі сумуємо за тобою та любимо тебе. Віри, здійснення усіх бажань та мрій! Зі святом!

***

У цей світлий день усі захисники та захисниці нашої України святкують неймовірне свято. Дякую вам, герої! Бажаю вам здоров’я, мудрості, успіхів!

Щоб зброю доводилося брати до рук якомога рідше. Ми всі чекаємо на вас вдома живими та здоровими! Миру, любові та щастя вам!

***

Зі святом! Твоя робота — це справжній подвиг! Дякую за твоє хоробре серце, мужність і незламність! Більше тобі сил, добрих емоцій та здорових рідних! Залишайся завжди на зв’язку! Слава Україні!

***

Зі святом усіх наших захисників! Нескінченно пишаємося вами й довічно вдячні! Нехай у вас у житті все складеться добре, здоров’я ніколи не підводить, а близькі завжди будуть поруч і підтримають у важку хвилину. Українські воїни гідні всього найкращого!

Вітання з Днем ​​захисників та захисниць України у віршах

Ми молимося за вас, наші рідні,

Наші кохані, відважні герої!

Ми з вами подумки

У словах та розмовах,

І в серці з вами — Богу за вас молимось!

***

Ти — наш захист та опора,

Ти — наша головна та кохана людина.

Будь же нам завжди здоровим!

Ми Бога всі за тебе молим!

***

Сидиш в окопі й приймаєш вітання,

І я хочу привітати від душі.

Дякую, наша слава та захоплення

Сьогодні і завжди — тільки тобі!

Привітання до Дня захисників і захисниць України у картинках

Кращі за героїв Marvel! Привітання з Днем захисників та захисниць України 2025 / 5 Фотографій

Обов’язково привітай сьогодні всіх тих, хто ціною свого життя захищає наше. Пам’ятай, що кожне повідомлення, кожне тепле слово та дзвінок з дому надає нашим сильним військовим упевненості.

Саме ці дії роблять свято по-справжньому радісним.

Редакція Вікон приєднується до привітань із Днем захисників та захисниць України й хоче висловити подяку всім тим, хто днями та ночами береже наш сон та мирне життя.

Ви всі для нас — справжні герої! Ми вдячні всім нашим військовим за те, що щодня ціною власного життя ви наближаєте перемогу України!

Бажаємо вам, щоб день, на який ми чекаємо вже багато часу, нарешті настав, і ви повернулися до своїх рідних, відчули тепло рідного дому і до болю в грудях обійняли усіх своїх близьких!

Зі святом вас, наша головна гордість та захист!

Також ми вшановуємо пам’ять героїв, найкращих синів та дочок України, які загинули у цій війні. Вони для нас — приклад мужності та любові до України.

В культурі наших сусідів заведено вітати з цим святом всіх чоловіків. Але не всі з них є захисниками. Ми розповідали, як пояснити дитині справжній сенс Дня захисників і захисниць.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!