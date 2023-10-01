Усім, хто щодня живе задля України! Привітання з Днем захисника і захисниць від Зеленського, Залужного та Умєрова

Втілення мужності, відваги та вірності своїй Батьківщині — такими ми бачимо українських захисників та захисниць, які сьогодні, 1 жовтня, відзначають свій день. Багато хто з них не має часу, аби глянути повідомлення від рідних чи навіть перевірити, котра година, адже їхня робота не закінчується у визначений час, а триває до одного єдиного моменту перемоги.

Однак висловити нашим оборонцям свою подяку та шану сьогодні бажають усі, як близькі та рідні, так і високопосадовці, як президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров, які привітали військових з Днем захисників та захисниць України.

Президент України Володимир Зеленський

Мета цього дня — ушанування хоробрості та героїзму захисників і захисниць незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, — говорить президент.

Володимир Зеленський розпочав промову зі слів, що наразі перед кожним із нас і задля кожного з нас стоять наші бійці вздовж лінії фронту, які захищають нашу землю сьогодні.

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Вони захищають весь український народ та нашу державу, які у якомусь сенсі слова, знаходяться на перехресті історії та шляху переломних моментів. І саме на цій частині дороги ми творимо як своє сьогодення, так і майбутнє країни.

Це особливо зрозуміло й помітно в цей день — День захисників і захисниць України. Державне свято, яке стало по-справжньому національним. Народним святом. Святом мільйонів українців, які боронять свою землю та не зупиняються ні на мить.

Президент України від імені всього народу подякував захисникам та захисницям за те, що прийняли перший бій з ворогом та продовжують стояти міцно на захисті незалежної держави: нашим прикордонникам, піхоті, танкістам, льотчикам, морякам, артилеристам, зенітникам, десантникам, спецпризначенцям, розвідникам, Службі безпеці України, Національній гвардії, поліції, теробороні.

Голова держави подякував усім, хто захищає українську землю, море й небо, та чий захист українці щоденно відчувають та бачать.

Бути захисником — це робити вчинки щодня. Бути захисником України — це бути щодня з Україною. В Україні. Задля України.

Також Володимир Зеленський відзначив, що важкі часи зробили нас сильними. І саме завдяки цій силі українці здобудуть свою перемогу крок за кроком.

Ми кажемо: “Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!”. Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Привітав з Днем захисників та захисниць і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Це свято кожного, хто обороняє нашу Батьківщину.

Головнокомандувач зазначив, що це свято наших героїв, які боронять Україну від підступного ворога, який прагне знищити нас і нашу державу. Та йому це не вдасться, що доводять щоденно українські оборонці, які відвойовують рідну землю та нищать противника.

Захисник та Захисниця — це не просто слова. Це важка робота — щохвилини, щогодини, щодня. Для Перемоги. Це боротьба, біль, кров і сльози заради майбутнього.

Також Валерій Залужний додав, що сил додає рідна земля, яка лікує та захищає. Підтримує й плече побратима і посестри.

Всі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову перед тими, хто на щиті. Хай береже вас Бог і Покров Святої Богородиці! Дякую тобі, кожен Захисник і кожна Захиснице!

Міністр оборони України Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров також подякував захисникам та захисницям України у цей важливий день та зазначив, що українці завжди пам’ятатимуть тих, хто віддав своє життя за Батьківщину.

Ми боремось за вільний світ. Ми воюємо за те, за що воюють століття наших поколінь — за волю, за незалежність. Ми робимо це разом.

— Щодня доводимо, що агресору ніколи не перемогти український народ. З днем захисників та захисниць України! Слава Україні.

Шукаєш слова, аби віддячити своїм рідним захисникам та захисницям? Тоді читай привітання з Днем захисників та захисниць України 2023.

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