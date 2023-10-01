Війна в Україні

Усім, хто щодня живе задля України! Привітання з Днем захисника і захисниць від Зеленського, Залужного та Умєрова

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 14:18
День захисників та захисниць України
Фото: Facebook

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