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Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. Валерій Залужний про удари по РФ та звільнення Криму

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Липня 2023, 10:13
Залужний
Фото: Головнокомандувач ЗС України

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