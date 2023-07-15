Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. Валерій Залужний про удари по РФ та звільнення Криму

Війна стала викликом для всіх українців: і цивільних, і військових. Бо одна справа — носити піксель у мирній країні, а інша — коли навколо точиться спочатку гібридна, а зрештою і повномасштабна війна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зараз є однією з головних персон України. Кожен його ранок починається з даних про загиблих військових, що виконували наказ. І щодня в його телефоні може додатися один мертвий контакт, який видалити генерал не наважується.

Про Крим, удари по території РФ та ситуацію на фронті Валерія Залужного розпитало видання The Washington Post.

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Валерій Залужний давно поставив перед собою три запитання: чи готовий він померти, чи готовий він вбивати та, чи готовий посилати людей на смерть та вбивство.

А тепер його цікавить лише, чи може він якось зменшити втрати своїх людей на війні з набагато чисельнішими за кількістю особового складу та зброєю росіянами.

Через стурбованість західних партнерів, є домовленість не використовувати зброю західного зразка для ударів по території РФ. Тож, зазначив Залужний, для ударів через кордон Україна використовує зброю власного виробництва.

— Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але лише стільки, скільки необхідно, — каже генерал. Разом з тим він додає, що ресурсів для проведення контрнаступу з поверненням усіх наших територій та перемоги над РФ поки що замало. Він критикує колег, що говорять про літаки F-16 як про не дуже необхідну для України річ. І додає: війська союзників ніколи б не воювали так. — Мені ставлять одне питання: “Як ти це витримуєш?”. Я мушу з цим жити, — каже він. Кожного дня це ті, кого вбили. Кожного дня це покалічені, зниклі безвісти. Це сльози. Головнокомандувач українських військ завжди прагнув викорінити радянщину з вітчизняної армії. І коли нарешті поборов внутрішнього ворога, змушений був змагатися із ворогом зовнішнім. Ворогом, що хвалить та обожнює саме ту спадщину, яку ненавидить Залужний. В інтерв’ю виданню він розповідає, що раніше читав усе, що писав генерал ворога Валерій Герасимов. Вивчав це як доктрину і каже: шкода, що росіянин вже давно нічого не публікував. — Він ворог — і він дуже розумний. Розумний і тому — хитрий. Він ще сильний. Тому ми повинні поважати його і шукати способи вбити. Це єдиний шлях до перемоги, — каже Валерій Залужний.

Про повернення Криму

Розмови про повну деокупацію української землі точаться на всіх рівнях. І головнокомандувач ЗСУ впевнений: Крим буде під українським стягом.

Західні партнери не приховують, що їх хвилюватиме відповідь РФ на дії українських військ біля півострова.

Як тільки у мене будуть ресурси, я щось зроблю. Мені наплювати — ніхто мене не зупинить, — каже Залужний.

Похідною від таких побоювань стали думки про існування та розвиток України поза розрізом російсько-української війни. Залужний каже: він думає про настільки сильну країну, щоб ніхто більше не наважився напасти на неї.

А для того, аби не залежати від партнерів, нам варто задовольняти свої збройні потреби самостійно.

До закінчення війни та повної перемоги — далеко. Але щодня ми робимо все, щоб пришвидшити цей день. Зокрема, старання українців помітили й на саміті НАТО: про його результати та думку Дмитра Кулеби ми писали раніше.

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