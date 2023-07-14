Скасування ПДЧ, надання F-16 та майбутня робота дипломатії — інтерв’ю з Кулебою щодо результатів саміту НАТО

У Вільнюсі відбувся саміт НАТО, на який Україна покладала великі надії. Ми отримали багато позитивних сигналів і новин, але залишили саміт без бажаного запрошення до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Вадиму Карп’яку розповів про результати саміту НАТО та майбутню роботу української дипломатії.

За словами міністра, загалом він задоволений результатами саміту НАТО, але не влаштовує лише один момент — в тексті комюніке немає чітких слів, що Україну запрошують або запросять до Альянсу.

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Утім, наголошує на різниці між самітом у Бухаресті, з яким усі порівнювали зустріч у Вільнюсі, та навіть у Мадриді. Стало зрозуміло, що Україну дійсно бачать членом НАТО.

Про скасування ПДЧ

— Я пам’ятаю, коли ми вперше поставили питання про скасування ПДЧ (план дій щодо членства — ред.) для України. Казали, що цього не буде, бо це усталена процедура. Дійсно, усі країни до Фінляндії та Швеції проходили фазу ПДЧ. Але ми вважаємо, що для України це питання розв’язане, і шлях до членства в НАТО має стати коротшим. Ми цього досягли.

Потім партнери запропонували створити раду Україна-НАТО. Ми погодилися, але вказали, що має бути прописано, що ця Рада є не інструментом партнерства, а інтеграції України до Альянсу. Зрештою, вони погодилися.

Про гарантії безпеки від G7

Дмитро Кулеба каже, що останній непогоджений пункт у цій декларації був прив’язкою до того, що цей механізм діятиме виключно на шляху до членства України в НАТО.

Ми все будували так, щоб будь-яке рішення, яке ухвалювалося на саміті, було спрямоване на пришвидшення членства. Усі завдання ми виконали, скрізь зафіксували, — стверджує міністр.

Про надання Україні F-16

Кулеба розповідає, що представник однієї з країн готовий надати Україні винищувачі F-16 та навіть знає, яку саме кількість може передати. Утім, він каже, що нам треба пройти певний етап. Але міністр наголосив, що ця людина не одна.

— У нас є розуміння країн, які артикулюють, що вони дадуть літаки, навіть озвучують кількість. З того, що ви бачили публічно, були остаточно фіналізовані дати початку тренінгів для українських пілотів та механіків. Цей процес невдовзі запуститься, все буде за планом.

Про майбутню роботу української дипломатії

Дмитро Кулеба каже, що питання членства України в НАТО залишається пріоритетом. Також до кінця року Україна має відкрити переговори щодо вступу до Європейського союзу. Наша країна продовжує працювати над самітом формули миру.

Також продовжиться інтенсивна робота з країнами Африки. Міністр зазначив, що можна спостерігати, як змінюється позиція африканців у правильний бік.

Хоча Україна не отримала запрошення на саміті НАТО, різні країни оголосили про нові пакети військової допомоги. Читай, що отримає Україна, за посиланням.

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