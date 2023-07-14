Скасування ПДЧ, надання F-16 та майбутня робота дипломатії — інтерв’ю з Кулебою щодо результатів саміту НАТО

У Вільнюсі відбувся саміт НАТО, на який Україна покладала великі надії. Ми отримали багато позитивних сигналів і новин, але залишили саміт без бажаного запрошення до Альянсу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Вадиму Карп’яку розповів про результати саміту НАТО та майбутню роботу української дипломатії.
За словами міністра, загалом він задоволений результатами саміту НАТО, але не влаштовує лише один момент — в тексті комюніке немає чітких слів, що Україну запрошують або запросять до Альянсу.
Утім, наголошує на різниці між самітом у Бухаресті, з яким усі порівнювали зустріч у Вільнюсі, та навіть у Мадриді. Стало зрозуміло, що Україну дійсно бачать членом НАТО.
— Я пам’ятаю, коли ми вперше поставили питання про скасування ПДЧ (план дій щодо членства — ред.) для України. Казали, що цього не буде, бо це усталена процедура. Дійсно, усі країни до Фінляндії та Швеції проходили фазу ПДЧ. Але ми вважаємо, що для України це питання розв’язане, і шлях до членства в НАТО має стати коротшим. Ми цього досягли.
Потім партнери запропонували створити раду Україна-НАТО. Ми погодилися, але вказали, що має бути прописано, що ця Рада є не інструментом партнерства, а інтеграції України до Альянсу. Зрештою, вони погодилися.
Дмитро Кулеба каже, що останній непогоджений пункт у цій декларації був прив’язкою до того, що цей механізм діятиме виключно на шляху до членства України в НАТО.
Ми все будували так, щоб будь-яке рішення, яке ухвалювалося на саміті, було спрямоване на пришвидшення членства. Усі завдання ми виконали, скрізь зафіксували, — стверджує міністр.
Ми все будували так, щоб будь-яке рішення, яке ухвалювалося на саміті, було спрямоване на пришвидшення членства. Усі завдання ми виконали, скрізь зафіксували, — стверджує міністр.
Кулеба розповідає, що представник однієї з країн готовий надати Україні винищувачі F-16 та навіть знає, яку саме кількість може передати. Утім, він каже, що нам треба пройти певний етап. Але міністр наголосив, що ця людина не одна.
— У нас є розуміння країн, які артикулюють, що вони дадуть літаки, навіть озвучують кількість. З того, що ви бачили публічно, були остаточно фіналізовані дати початку тренінгів для українських пілотів та механіків. Цей процес невдовзі запуститься, все буде за планом.
Дмитро Кулеба каже, що питання членства України в НАТО залишається пріоритетом. Також до кінця року Україна має відкрити переговори щодо вступу до Європейського союзу. Наша країна продовжує працювати над самітом формули миру.
Також продовжиться інтенсивна робота з країнами Африки. Міністр зазначив, що можна спостерігати, як змінюється позиція африканців у правильний бік.
Хоча Україна не отримала запрошення на саміті НАТО, різні країни оголосили про нові пакети військової допомоги. Читай, що отримає Україна, за посиланням.
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