Інтерв'ю

Скасування ПДЧ, надання F-16 та майбутня робота дипломатії — інтерв’ю з Кулебою щодо результатів саміту НАТО

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Липня 2023, 12:00
Дмитро Кулеба про результати саміту НАТО — що чекає на Україну далі
Фото: Facebook

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