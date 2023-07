Партнерська підтримка світу. Які країни анонсували нові пакети військової допомоги для України

Війна в Україні є виснажливою та важкою боротьбою за життя, свободу, розвиток та європейські цінності. На цьому шляху ми отримуємо підтримку та військову допомогу від країн ЄС та членів НАТО.

Поки що вступ України до НАТО не є у найближчій перспективі — спочатку маємо перемогти ворога та закінчити війну.

Які країни анонсували нові пакети допомоги Україні та що саме обіцяють постачати — читай у матеріалі.

Серед амбасадорів військової допомоги України — наші старі та вірні друзі у ЄС та НАТО. Допомогу Україні нададуть:

Вкотре Німеччина допомагає Україні, тепер військові пакети там ухвалюють швидше та охочіше. У своєму Telegram президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина готова до тривалої співпраці та підтримки України.

— Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини.

Норвегія виділяє Україні 1000 безпілотників Black Hornet, про це повідомило Міноборони Норвегії.

— Україна дуже задоволена попередніми норвезькими постачаннями цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень, — йдеться у повідомленні.

Також керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що Норвегія збільшила розмір фонду воєнної допомоги України з $240 до $930 мільйонів.

Міністр оборони Польщі Маріус Блащак у своєму Twitter повідомив, що Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16.

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit