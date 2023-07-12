Партнерська підтримка світу. Які країни анонсували нові пакети військової допомоги для України

Війна в Україні є виснажливою та важкою боротьбою за життя, свободу, розвиток та європейські цінності. На цьому шляху ми отримуємо підтримку та військову допомогу від країн ЄС та членів НАТО.

Поки що вступ України до НАТО не є у найближчій перспективі — спочатку маємо перемогти ворога та закінчити війну.

Які країни анонсували нові пакети допомоги Україні та що саме обіцяють постачати — читай у матеріалі.

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Які країни оголосили про нові пакети допомоги Україні

Серед амбасадорів військової допомоги України — наші старі та вірні друзі у ЄС та НАТО. Допомогу Україні нададуть:

Німеччина Польща Велика Британія Австралія Норвегія Франція Нідерланди Швеція Японія

Німеччина: що надасть Україні

Вкотре Німеччина допомагає Україні, тепер військові пакети там ухвалюють швидше та охочіше. У своєму Telegram президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина готова до тривалої співпраці та підтримки України.

— Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини.

Тривалі програми підтримки — це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру, — пише Зеленський.

Норвегія: що надасть Україні

Норвегія виділяє Україні 1000 безпілотників Black Hornet, про це повідомило Міноборони Норвегії.

— Україна дуже задоволена попередніми норвезькими постачаннями цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень, — йдеться у повідомленні.

Також керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що Норвегія збільшила розмір фонду воєнної допомоги України з $240 до $930 мільйонів.

Польща: що надасть Україні

Міністр оборони Польщі Маріус Блащак у своєму Twitter повідомив, що Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16.

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) July 11, 2023

Велика Британія: що надасть Україні

А ось Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн, — про це пише Reuters. Ці гроші підуть на ремонт техніки та створення нового реабілітаційного центру для українських військових.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

У своєму Telegram він повідомив: третя зустріч і третій успіх для України на саміті за сьогодні.

Оборона, політика, наша спільна безпека. Подякував за зброю, зокрема далекобійну зброю. Міцна підтримка України на шляху в НАТО. І готуємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО.

Франція: що надасть Україні

Також двома днями раніше про нову військову допомогу Україні заявила й Франція.

— Готуються нові постачання військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною, — сказала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв’ю RFI.

Австралія: що надасть Україні

Ще одні переговори відбулися між Зеленським та прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster, — повідомив Володимир Зеленський.

Нідерланди: що нададуть Україні

Зеленський повідомив про зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Відомо, що очільник зміг обговорити питання підготовки українських пілотів.

Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії.

Швеція: що надасть Україні

Про ще одна хороші новини з Вільнюса повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. У своєму Twitter він написав, що Україна та Швеція уклали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель.

Цей документ відкриває великі можливості як для наших Збройних Сил, так і для шведських компаній, таких як SAAB та інші.

Японія: що надасть Україні

Прем’єр-міністр Японії Кішіда Фуміо заявив, що Японія передасть Україні систему виявлення дронів.

Чого Україна очікує від зустрічі НАТО у Вільнюсі та про що говоритимуть держави-членкині, читай у нашому іншому матеріалі.

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