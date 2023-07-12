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Вікторія Мельник, редакторка сайту 12 Липня 2023, 12:49
пакети військової допомога
Фото: Depositphotos

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Партнерська підтримка світу. Які країни анонсували нові пакети військової допомоги для України
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