Партнерская поддержка мира. Какие страны анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины

Война в Украине — изнурительная и тяжелая борьба за жизнь, свободу, развитие и европейские ценности. На этом пути мы получаем поддержку и военную помощь от стран ЕС и НАТО.

Пока что вступление Украины в НАТО не есть в ближайшей перспективе — сначала должны победить врага и закончить войну.

Какие страны анонсировали новые пакеты помощи Украине и что обещают поставлять — читай в материале.

Среди амбассадоров военной помощи Украины — наши старые и верные друзья в ЕС и НАТО. Помощь Украине окажут:

В который раз Германия помогает Украине, теперь военные пакеты там принимают быстрее и охотнее. В своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова к продолжительному сотрудничеству и поддержке Украины.

— Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Германии Олафом Шольцом. Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии.

Норвегия выделяет Украине 1000 беспилотников Black Hornet, сообщило Минобороны Норвегии.

— Украина очень довольна предварительными норвежскими поставками этого типа разведывательных беспилотников, разработанных в сотрудничестве между Силами обороны Норвегии и Институтом оборонных исследований, — говорится в сообщении.

Также руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины с $240 до $930 миллионов.

Министр обороны Польши Мариус Блащак в своем Twitter сообщил, что Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16.

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit