Партнерская поддержка мира. Какие страны анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины

Война в Украине

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Виктория Мельник, редактор сайта 12 июля 2023, 12:49
пакеты военной помощи
Фото: Depositphotos

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