Партнерская поддержка мира. Какие страны анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины

Война в Украине — изнурительная и тяжелая борьба за жизнь, свободу, развитие и европейские ценности. На этом пути мы получаем поддержку и военную помощь от стран ЕС и НАТО.

Пока что вступление Украины в НАТО не есть в ближайшей перспективе — сначала должны победить врага и закончить войну.

Какие страны анонсировали новые пакеты помощи Украине и что обещают поставлять — читай в материале.

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Какие страны объявили о новых пакетах помощи Украине

Среди амбассадоров военной помощи Украины — наши старые и верные друзья в ЕС и НАТО. Помощь Украине окажут:

Германия Польша Великобритания Австралия Норвегия Франция Нидерланды Швеция Япония

Германия: что предоставит Украине

В который раз Германия помогает Украине, теперь военные пакеты там принимают быстрее и охотнее. В своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова к продолжительному сотрудничеству и поддержке Украины.

— Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Германии Олафом Шольцом. Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии.

Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира, — пишет Зеленский.

Норвегия: что предоставит Украине

Норвегия выделяет Украине 1000 беспилотников Black Hornet, сообщило Минобороны Норвегии.

— Украина очень довольна предварительными норвежскими поставками этого типа разведывательных беспилотников, разработанных в сотрудничестве между Силами обороны Норвегии и Институтом оборонных исследований, — говорится в сообщении.

Также руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины с $240 до $930 миллионов.

Польша: что предоставит Украине

Министр обороны Польши Мариус Блащак в своем Twitter сообщил, что Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16.

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) July 11, 2023

Великобритания: что предоставит Украине

А вот Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн, — пишет Reuters. Эти деньги пойдут на ремонт техники и на создание нового реабилитационного центра для украинских военных.

Также президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В своем Telegram он сообщил: третья встреча и третий успех для Украины на саммите сегодня.

Оборона, политика, наша общая безопасность. Поблагодарил за оружие, в том числе дальнобойное оружие. Прочная поддержка Украины на пути в НАТО. И готовим гарантии безопасности Украины на пути в НАТО.

Франция: что предоставит Украине

Также двумя днями ранее о новой военной помощи Украине заявила и Франция.

Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной, — сказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI.

Австралия: что предоставит Украине

Ещё одни переговоры состоялись между Зеленским и премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster, — сообщил Владимир Зеленский.

Нидерланды: что предоставят Украине

Зеленский сообщил о встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Известно, что глава смог обсудить вопросы подготовки украинских пилотов.

Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии.

Швеция: что предоставит Украине

О ещё одной хорошей новости из Вильнюса сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. В своем Twitter он написал, что Украина и Швеция заключили соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.

Этот документ открывает большие возможности как для наших вооруженных сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB и другие.

Япония: что предоставит Украине

Премьер-министр Японии Кишида Фумио заявил, что Япония передаст Украине систему обнаружения дронов.

Чего Украина ожидает от встречи НАТО в Вильнюсе и о чем будут говорить государства-члены, читай в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.