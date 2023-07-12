Партнерская поддержка мира. Какие страны анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины

Война в Украине — изнурительная и тяжелая борьба за жизнь, свободу, развитие и европейские ценности. На этом пути мы получаем поддержку и военную помощь от стран ЕС и НАТО.
Пока что вступление Украины в НАТО не есть в ближайшей перспективе — сначала должны победить врага и закончить войну.
Какие страны анонсировали новые пакеты помощи Украине и что обещают поставлять — читай в материале.
Среди амбассадоров военной помощи Украины — наши старые и верные друзья в ЕС и НАТО. Помощь Украине окажут:
В который раз Германия помогает Украине, теперь военные пакеты там принимают быстрее и охотнее. В своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова к продолжительному сотрудничеству и поддержке Украины.
— Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Германии Олафом Шольцом. Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии.
Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира, — пишет Зеленский.
Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира, — пишет Зеленский.
Норвегия выделяет Украине 1000 беспилотников Black Hornet, сообщило Минобороны Норвегии.
— Украина очень довольна предварительными норвежскими поставками этого типа разведывательных беспилотников, разработанных в сотрудничестве между Силами обороны Норвегии и Институтом оборонных исследований, — говорится в сообщении.
Также руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины с $240 до $930 миллионов.
Министр обороны Польши Мариус Блащак в своем Twitter сообщил, что Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16.
Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit— Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) July 11, 2023
Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy????????przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit
А вот Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн, — пишет Reuters. Эти деньги пойдут на ремонт техники и на создание нового реабилитационного центра для украинских военных.
Также президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
В своем Telegram он сообщил: третья встреча и третий успех для Украины на саммите сегодня.
Оборона, политика, наша общая безопасность. Поблагодарил за оружие, в том числе дальнобойное оружие. Прочная поддержка Украины на пути в НАТО. И готовим гарантии безопасности Украины на пути в НАТО.
Оборона, политика, наша общая безопасность. Поблагодарил за оружие, в том числе дальнобойное оружие. Прочная поддержка Украины на пути в НАТО. И готовим гарантии безопасности Украины на пути в НАТО.
Также двумя днями ранее о новой военной помощи Украине заявила и Франция.
Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной, — сказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI.
Ещё одни переговоры состоялись между Зеленским и премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.
Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster, — сообщил Владимир Зеленский.
Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster, — сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил о встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Известно, что глава смог обсудить вопросы подготовки украинских пилотов.
Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии.
Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии.
О ещё одной хорошей новости из Вильнюса сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. В своем Twitter он написал, что Украина и Швеция заключили соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.
Этот документ открывает большие возможности как для наших вооруженных сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB и другие.
Этот документ открывает большие возможности как для наших вооруженных сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB и другие.
Премьер-министр Японии Кишида Фумио заявил, что Япония передаст Украине систему обнаружения дронов.
Чего Украина ожидает от встречи НАТО в Вильнюсе и о чем будут говорить государства-члены, читай в нашем другом материале.
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Главное фото: Depositphotos.