Во вторник, 11 июля, президент Владимир Зеленский взял слово во время визита в Вильнюс, Литва. Публика встретила его слова овациями.

Речь Зеленского в Литве

Глава государства в первую очередь поблагодарил Литву за убежище для украинцев и помощь ВСУ для обороны от российского нашествия.

Спасибо за вашу помощь нашей обороне, за вашу четкую, честную и – что важно – смелую позицию касательно приглашения Украины в НАТО.

Президент убежден, что украинские флаги на литовских улицах являются свидетельством того, что мы уже союзники, “и Украина защитит и свою, и вашу свободу!”.

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В Вильнюс привезли также боевое знамя из Бахмута. Зеленский напомнил, что битва за Бахмут – одна из самых выдающихся битв за свободу в Европе.

Он заверил:

Никаких оккупаций в Европе больше не будет!

— Там, в руинах Бахмута, на полях других битв в Украине останутся разбитыми российские захватнические амбиции. И не Украина или кто-нибудь другой в Европе, а именно они, российские захватнические амбиции, будут в руинах, — добавил он.

В заключение Владимир Зеленский заявил, что приехал с верой в важное решение от партнеров. Президент подчеркнул: НАТО обеспечит Украине безопасность, Украина сделает Альянс сильнее.

Выступление президента в Вильнюсе: видео

Зеленский в Литве: фото

Украина защитит и свою, и вашу свободу! Мощное выступление Зеленского в Вильнюсе / 2 Фотографии

Читай, чего ждать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе.

Главное фото: Ольга Чайко

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