Мир

Если дойдет до уступок, мы будем реагировать жестко. Дмитрий Кулеба о саммите НАТО, зерновом соглашении и обучении пилотов

Анастасия Грубрина, редактор сайта 04 июля 2023, 19:00

Больше видео
0:04:02
Военные преступления россиян
Процесс запущен! Как будет работать Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины
Саакашвілі
Кроме заболеваний, пытки и отравление: что известно о заключении и состоянии Саакашвили
0:03:44
польський кордон
Стены на границе с РФ и Беларусью. В Европе взяли пример с Польши и строят ограждения
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Смотреть больше

Последние видео
0:08:00
Полиция

Следят за порядком, спасают из-под завалов и могут дать отпор оккупантам: как работает Нацполиция во время войны
0:12:57
Кулеба про саміт НАТО, зернову угоду та навчання пілотів
Если дойдет до уступок, мы будем реагировать жестко. Дмитрий Кулеба о саммите НАТО, зерновом соглашении и обучении пилотов
0:06:09
Окупанти вигадують хитрощі та пастки: труднощі просування на півдні
Столкновения бывают среди чистого поля. Россияне усиливают оборону и придумывают ловушки для ВСУ
0:07:50
Наступление ВСУ
Авиабомбы, артиллерия и слезоточивый газ: какой ценой продвигаются ВСУ в Донецкой области
0:13:04
ЗАЕС
Что делать людям, которые живут в городах рядом с ЗАЭС, и куда обращаться для эвакуации — объясняет Ирина Верещук
0:02:08
Кушугум
Проснулся за несколько секунд до взрыва: как приходит в себя после обстрела поселок Кушугум
0:04:02
Военные преступления россиян
Процесс запущен! Как будет работать Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины
0:06:17
Вагнерівців замінили ШТОРМ-Z: як змінюється ситуація на фронті
Шторм-Z вместо вагнеровцев. Повлияют ли новые войска россиян на украинское контрнаступление
Карта бойових дій в Україні
Контрнаступательные операции ВСУ на шести участках фронта: карта боевых действий в Украине 4 июля в режиме онлайн
Саакашвілі
Кроме заболеваний, пытки и отравление: что известно о заключении и состоянии Саакашвили
Больше видео
Полиция
Читать дальше
Следят за порядком, спасают из-под завалов и могут дать отпор оккупантам: как работает Нацполиция во время войны
Окупанти вигадують хитрощі та пастки: труднощі просування на півдні
Читать дальше
Столкновения бывают среди чистого поля. Россияне усиливают оборону и придумывают ловушки для ВСУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь