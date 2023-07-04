Если дойдет до уступок, мы будем реагировать жестко. Дмитрий Кулеба о саммите НАТО, зерновом соглашении и обучении пилотов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал Яне Брензей о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и спрогнозировал его результаты.

Предположил, что будет, если Украину не пригласят в альянс. Читай в материале, что рассказал Дмитрий Кулеба о саммите НАТО, зерновом соглашении и обучении пилотов.

Кулеба о саммите НАТО, зерновом соглашении и обучении пилотов

На следующей неделе состоится саммит НАТО, Украина ожидает там приглашения в альянс. Дмитрий Кулеба говорит, что постоянно проводятся переговоры по саммиту в Вильнюсе. Сейчас проходит интенсивная фаза переговоров по оружию и НАТО.

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Уже есть достижения, но это еще не те достижения, которые полностью нас удовлетворяют. Поэтому будем работать до последней минуты, чтобы получить максимальный результат для Украины, — говорит Дмитрий Кулеба.

— Если Украина не получит приглашение в альянс, жизнь не остановится. Если не будет завтра, то, что нам нужно, мы выбьем это послезавтра. Работаем на результат.

На днях президент заявил, что пока нет понимания сроков поставок в Украину самолетов F-16. И даже нет графика тренировок пилотов. По мнению Кулебы, причина не в политическом промедлении, сам процесс очень сложный и требует координации.

Графики тренировок и поставок начинают сдвигаться. Украина работает со всей авиационной коалицией, чтобы максимально ускорить процесс. Ведь речь идет об обучении пилотов, инженеров, подготовке инфраструктуры, принятии правовых решений и так далее.

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Учения украинских пилотов не начинались

Учения не начинались. Было обещание от одной из стран начать обучение в июне. Теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу учений.

Партнеры говорят, что ошиблись в расчетах и им нужно больше времени. У Украины столько времени нет, поэтому президент раздал всем четкие указания, все работают на своих уровнях.

Дмитрий Кулеба рассказывает, что в тех разговорах, которые ведет президент с партнерами, все поддерживают украинское контрнаступление и понимают, что ситуация сложнее по объективным причинам.

Упадка нет, все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления. Критика западными медиа “недостаточной интенсивности” украинского контрнаступления негативно влияет на публичное восприятие.

Они искажают восприятие людей, подпитывают многочисленных комментаторов, которые подхватывают все тезисы и сеют уныние.

Зерновое соглашение: принимает ли Украина уступки для России

17 июля должны принять решение о продлении или отмене зерновой сделки. FT ранее сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность ослабить санкции в отношении одного российского банка, чтобы сохранить зерновое соглашение.

Мы не должны идти ни на какие уступки России, чтобы сохранить зерновой коридор. Это Россия должна прекратить саботаж зернового коридора, четко соблюдать свои обязательства.

История с банком уже “с бородой”, она очень древняя. По мнению Дмитрия Кулебы, ее кто-то специально “слил” в СМИ. Попытки ослабления санкций уже были, они ничем не кончились.

Если дойдет до таких решений, мы будем реагировать очень жестко. И партнёры об этом знают.

Раньше мы рассказывали, как россияне будут платить за убытки в Украине.

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