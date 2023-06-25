Заморозки активов и конфискация имущества: как россияне должны платить за убытки в Украине

В Лондоне завершилась международная конференция по восстановлению Украины. О ее результатах и первых итогах рассказал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

По словам Немчинова, первым подняли финансовый вопрос, а именно вопрос восстановления Украины. Наиболее ключевым было то, что было задекларировано выделение на четырехлетнюю программу сумы в 80 миллиардов евро от Европейского Союза. Это особо важно, потому что одним из приоритетов этой программы будет завершение реформы государственной службы и государственного управления.

Британия также окажет помощь около трех миллиардов фунтов стерлингов на следующие три года. И отдельно Украина совместно с Британией создаст фонд вызовов в сфере зеленых инноваций в 62 миллиона фунтов стерлингов.

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Также свою финансовую помощь окажут Всемирный банк, Швейцария, США, Европейский инвестиционный банк и другие.

Также министр рассказал, будет ли внедрен механизм конфискации российских активов и российского имущества для того, чтобы покрыть разрушения в Украине. По его словам, вопросы такого механизма поднимались и в этом направлении обязательно есть и будут продвижения.

Сейчас у нас есть несколько наработок по этому, это отдельный вопрос, которым занимается очень активно Министерство юстиции. Есть отдельный кейс по замораживаемым на Западе российским активам, — рассказывает министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

В целом G7 и другие запустили новую украинскую инвестиционную платформу, которая будет способствовать всем общим инвестициям.

Напомним, ранее мы рассказывали о первых результатах конференции по возобновлению послевоенной Украины в Лондоне.

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