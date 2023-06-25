Мир

Заморозки активов и конфискация имущества: как россияне должны платить за убытки в Украине

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 25 июня 2023, 22:00

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Заморозки активов и конфискация имущества: как россияне должны платить за убытки в Украине
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