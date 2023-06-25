Заморозки активів та конфіскація майна: як росіяни платитимуть за збитки в Україні

Напередодні у Лондоні завершилася міжнародна конференція із Відновлення України. Про її результати й перші підсумки розповів міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

За словами пана Олега, першим порушили фінансове питання, а саме питання відбудови України. Найбільш ключовим було те, що було задеклароване виділення на чотирирічну програму 80 мільярдів євро від Європейського Союзу. Це окремо важливо, тому що одним із пріоритетів цієї програми буде завершення реформи державної служби та державного управління.

Британія також надасть допомогу близько трьох мільярдів фунтів стерлінгів на наступні три роки. І окремо Україна спільно з Британією створить фонд викликів у сфері зелених інновацій на 62 мільйони фунтів стерлінгів.

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Також свою фінансову допомогу нададуть Світовий банк, Швейцарія, США, Європейський інвестиційний банк та інші.

Також міністр розповів чи буде впроваджений механізм конфіскації російських активів та російського майна для того, щоб покрити руйнування в Україні. За його словами, питання такого механізму підіймались і у цьому напрямку обов’язково є і будуть просування.

Зараз у нас є декілька напрацювань по цьому, це окреме питання яким займається дуже активно Міністерство юстиції. Є окремий кейс по заморожуваних на Заході російських активів, — розповідає міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Загалом G7 та інші запустили нову українську інвестиційну платформу, яка сприятиме всім спільним інвестиціям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші результати конференції з відновлення післявоєнної України у Лондоні.

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