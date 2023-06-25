Світ

Заморозки активів та конфіскація майна: як росіяни платитимуть за збитки в Україні

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 25 Червня 2023, 22:00

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