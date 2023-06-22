Україна

Лікарня стала легендою через кількість страждань. Як Тростянець оговтується після ворожого вторгнення

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 22 Червня 2023, 22:00

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