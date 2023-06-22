Лікарня стала легендою через кількість страждань. Як Тростянець оговтується після ворожого вторгнення

На Сумщині росіяни за час вторгнення найбільше зруйнували міста Тростянець та Охтирку. Також постраждали прикордонні громади. У селі Солдатському розгатили школу, елеватор, мало не знищили бібліотеку, приватні помешкання.

У самому Тростянці, окрім центру, постраждала лікарня, в яку прямим націлюванням бив танк.

Лікарня Тростянця уже стала легендою через кількість страждань та здатність відновитися. Минулого березня росіяни вдарили по ній прямою наводкою з танка. Загалом поцілили сюди 38 разів. Збитків нарахували на 50 мільйонів гривень.

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— Ми написали торік більше, ніж 500 листів. 130 організацій і суб’єктів різних, там фізичних чи юридичних осіб, взяли участь у тій чи іншій допомозі. Хтось привіз ліки, хтось — ліжка для лікарні, а хтось привіз швидку допомогу, — розповідає міський голова Тростянця Юрій Бова.

Гроші на відбудову, переважно, дають наші та закордонні благодійники. А у селі Солдатському біля кордону на нідерландські гроші перекривають дах школи.

Благодійники повставляли вікна, лежить цегла від Тростянця. Та потрібні гроші, аби заплатити робітникам. Більше про ситуацію — в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як аграрії на Сумщині завершують посівний сезон.

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