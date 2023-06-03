Засівають поля під носом окупантів! Як аграрії на Сумщині завершують посівний сезон

Війна не зламає українців, які б випробування на нашу долю не лягали. Підтвердження цьому — Сумщина, яка засіває землю попри обстріли на кордоні та заміновані поля.

Область має найдовший в Україні кордон із Росією. Це — понад 560 кілометрів. 16 громад — у зоні постійних обстрілів. Аби не дати ворогові зайти на наші землі, Україна замінувала територію у 20 кілометровій зоні від кордону із Росією. Решту наділів зараз активно розміновують, аби фермери могли завершити посівну.

Умовно чистими тут вважається близько 1700 гектарів полів, та і їх треба продивитися піротехнікам, адже в області минулого березня тривали запеклі бої, і земля деінде може бути нашпигована небезпечними залишками від снарядів.

Після деокупація Сумської області ворог постійно атакує мирне населення, тож фермери працюють лише удень, а не як раніше — цілодобово.

Для збереження життя трактористів, чоловіки вигадали спеціальний механізм, який має замортизувати під час удару.

У Миколаївській області до піротехніків доєднуються й небайдужі люди: історія 67-річної жінки, яка збирає міни перед своєю худобою, вразить кожного!

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