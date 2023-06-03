Україна

Засівають поля під носом окупантів! Як аграрії на Сумщині завершують посівний сезон

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 03 Червня 2023, 22:00

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