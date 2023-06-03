Засеивают поля под носом оккупантов! Как аграрии в Сумской области заканчивают посевной сезон

Война не сломает украинцев, какие бы испытания на нашу судьбу не ложились. Подтверждение этому — Сумская область, которая засевает землю, несмотря на обстрелы на границе и заминированные поля.

Область имеет самую длинную в Украине границу с Россией. Это свыше 560 километров. 16 общин — в зоне постоянных обстрелов. Чтобы не дать врагу зайти на наши земли, Украина заминировала территорию в 20-километровой зоне от границы с Россией. Остальные наделы сейчас активно разминируют, чтобы фермеры могли завершить посевную.

Условно-чистыми здесь считается около 1700 гектаров полей, да и их нужно посмотреть пиротехникам, ведь в области прошлого марта продолжались ожесточенные бои, и земля где-нибудь может быть нашпигована опасными остатками от снарядов.

После деоккупации Сумской области враг постоянно атакует мирное население, поэтому фермеры работают только днем, а не как раньше — круглосуточно.

Для сохранения жизни трактористов мужчины придумали специальный механизм, который должен амортизировать при ударе.

В Николаевской области к пиротехникам присоединяются и неравнодушные люди: история 67-летней женщины, которая собирает мины перед своим скотом, поразит каждого!

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