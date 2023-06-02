Ищет мины ради коровы: история смелой 67-летней Анны из Николаевской области

Купила металлоискатель и вышла в поле собирать вражеские мины ради своей коровы. Жительница небольшого села Степная Долина Николаевской области Анна Плихчинская поражает своей смелостью.

С начала полномасштабной войны 67-летняя женщина оставалась под обстрелами, чтобы ухаживать за хозяйством. Но когда все-таки решила уехать в Черкасскую область, забрала с собой и корову Лану.

А вернувшись в полностью разбитое родное село, взялась за восстановление. И, несмотря на опасность, с металлоискателем выходит в поля.

Теперь Анна с устройством в руках проверяет свой немалый огород на наличие российских снарядов.

Домой женщина вернулась весной. Ее родное село и до полномасштабной войны было небольшим, но теперь здесь живут только девять местных.

Анна в совершенстве знает, какими боеприпасами били российские оккупанты по домам. Когда впервые вышла с металлоискателем, нашла вражеский дрон.

Теперь ради Ланы обследует поля, прежде чем выпустить животное на пастбище.

Ради Ланочки хожу металл ищу по огороду. Такая дама капризная, что сил нет, — говорит Анна в шутку.

Остается желание и восстановить свой дом. Кроме коровы женщина завела еще небольшое хозяйство и даже успела уже посеять овощи.

Местные смелостью Анны восхищаются. Однако и самим есть чего желать, в частности, восстановления водоснабжения и помощи с отстройкой. Ведь каждый дом в населенном пункте изувечен обстрелами.

Например, Анна живет в самой уцелевшей комнате. Женщина мечтает установить новые окна, но средств на их замену не хватает.

Дети и внуки Анны живут в Николаеве. Услышав, что женщина сама ищет в полях обломки от российских снарядов, очень обеспокоились. Зовут приехать к себе, но она наотрез отказывается. Больше из родного села женщина ехать никуда не хочет и каждый день молится о наших защитниках.

Но не всем удается спасти тех, о ком больше всего заботишься. Так Павел из Бахмута до последнего надеялся сохранить жизнь своих коров. Читай невероятную историю фермера из Донбасса, который на войне потерял все.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!