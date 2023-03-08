Приютила всех, кто нуждался! Бабушка Мария из Черниговской области стала ангелом для волонтеров и беженцев

Мария Степановна встретила войну в своем доме в небольшом селе Еньково Черниговской области.

На весь хутор здесь всего до десятка жителей. Тогда еще в феврале пенсионерка и не догадывалась, что ее дом станет едва ли не пунктом несокрушимости.

Мария Ковальчук стала настоящей спасительницей волонтеров и эвакуированных людей. Ее дом стал пристанищем для всех, кто в этом нуждался. Хотя сама бабушка себя героиней не считает.

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Я говорю: “Идем в дом. Кровь можно вытереть, главное, чтобы вы живы остались”, — рассказывает Мария.

Мария Степановна спасла двух попавших под российский обстрел волонтеров.

Невероятную историю о бабушке-спасительнице смотри в видео.

Что с вашим домом? Бабушка не сдержала слез… Болезненную историю сильных людей смотри в нашем материале.

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