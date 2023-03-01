Что с вашим домом? Бабушка не сдержала слез… Болезненная история сильных людей

В поселке Кутузовка Харьковской области уже более года с десяток жителей живут в подземелье. Потому что их дома разбиты и выгорели.

Люди обосновались в подвале тамошнего детского сада. В начале вторжения там проживало около 150 человек, сейчас большинство разъехалось.

Остались те, кому некуда идти. Одна из таких — 73-летняя Марфа Хижняк. У нее есть и дети, и внуки, и даже правнук уже во время войны родился. А отсюда, говорит, никуда не хочет уезжать. Надеется на победу и то, что весной их разбитые дома начнут ремонтировать.

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На вопрос нашей корреспондентки: “Что с вашим домом?” — заплакала. Ее панельный дом уничтожила российская армия, но она все еще ждет лучших времен здесь, в родном для нее селе.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как переселенцы из Харькова строят модульные дома в Ровенской области.