В Ровенской области переселенцы из Харькова строят модульные дома: Война забрала жилье, но не работу!

В Ровенской области релоцированное из Харькова предприятие производит модульные домики.
В родном городе компания занималась теплоизоляцией промышленных объектов, но из-за полномасштабного вторжения России все работы остановили, часть производств потеряли из-за оккупации и вынуждены были уехать.
Теперь в Ровенской области, куда переехала и часть работников, взялись за новое дело — изготовление модульных боксов, которые могут стать вторым домом для тех, кто потерял свое жилье.
Теперь в Ровенской области, куда переехала и часть работников, взялись за новое дело — изготовление модульных боксов, которые могут стать вторым домом для тех, кто потерял свое жилье.
В то время как россияне оставили без жилья миллионы украинцев, такие домики могут стать для людей спасением. Основные преимущества: автономность и мобильность. Для производства привлекают и местных жителей.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как США передали Закарпатью модульные дома для переселенцев.