Lifestyle

В Ровенской области переселенцы из Харькова строят модульные дома: Война забрала жилье, но не работу!

Катерина Курбанова 26 июля 2022, 00:00

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В Ровенской области переселенцы из Харькова строят модульные дома: Война забрала жилье, но не работу!
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Вместо 100 буханок мы выпекали 700! Малинский хлебзавод спасал украинцев, несмотря на обстрелы
0:03:08
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