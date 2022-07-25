На Рівненщині переселенці з Харкова будують модульні будинки: Війна забрала житло, але не роботу!

На Рівненщині релоковане з Харкова підприємство виготовляє модульні будиночки.

У рідному місті компанія займалася теплоізоляцією промислових об’єктів, але через повномасштабне вторгнення Росії усі роботи зупинили, частину виробництв утратили через окупацію та вимушені були виїхати.

Тепер на Рівненщині, куди переїхала й частина працівників, узялися за нову справу — виготовлення модульних боксів, які можуть стати другою домівкою для тих, хто втратив своє житло.

В той час як росіяни залишили без житла мільйони українців, такі будиночки можуть стати для людей порятунком. Основні переваги: автономність і мобільність. Для виробництва залучають і місцевих.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як США передали Закарпаттю модульні будинки для переселенців.