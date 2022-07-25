Lifestyle

На Рівненщині переселенці з Харкова будують модульні будинки: Війна забрала житло, але не роботу!

Катерина Курбанова 26 Липня 2022, 00:00

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Модульні будинки

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