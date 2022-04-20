Польський прем’єр проінспектував модульне містечко для біженців у Львові — що в ньому є

У Львові напередодні побував польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Приїхав в Україну з робочим візитом.

Зокрема, Матеуш Моравецький оглянув модульне містечко для внутрішньо переміщених українців, створене на гроші польського уряду. Польща вкотре засвідчила свою підтримку українському народу.

За час повномасштабного вторгнення країна прийняла у себе 2,5 мільйони біженців з України. Та найбільше люди шукають прихистку в західних областях, зокрема на Львівщині.

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У модульних будинках переважно живуть жінки з дітьми. Загалом Польща передала 88 житлових контейнерів. Вони вміщують по 2-4 людини кожен. У такому містечку можуть жити 350 осіб.

Всередині будинки облаштовані світлом, водою та меблями. На території майданчику є окремі санвузли та їдальні.

Польський прем’єр проінспектував, як живуть українські біженці та поспілкувався з ними:

— Війна в Україні є війною свободи та безпеки всієї Європи. Те, що сталося в Бучі та Гостомелі, сотні інших міст показало, з якою варварською системою та режимом змушена боротися ціла Європа.

Україна боронить найвищі цінності — право на життя, свободу, незалежність.

Упродовж тижня у Львові планують створити ще кілька таких містечок, щоб розмістити ще тисячу людей. Згодом модульні будинки будуть встановлювати в інших областях України — Київській, Чернігівській, Сумській.

Уряд Польщі планує побудувати модульні будинки для 20 тисяч жінок та дітей на території України.

Раніше ми розповідали, хто може отримати компенсацію за втрачене житло.