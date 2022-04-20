Україна

Польський прем’єр проінспектував модульне містечко для біженців у Львові — що в ньому є

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 20 Квітня 2022, 07:00

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