Ніхто не залишиться на вулиці: США передали Закарпаттю модульні будинки для переселенців

За понад місяць війни 6,5 мільйонів українців були змушені переселитися до західних регіонів країни. Їх розміщують у квартирах волонтерів, готелях, хостелах, школах, палатках тощо.

Проте кожному хочеться мати хоч трошки приватного простору й завдяки спеціальним модульним будинкам, які передали США, тепер це можливо.

Під час свого візиту на Закарпаття колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі передав 18 будиночків для українських біженців від Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні The Ukrainian relief found.

Про це повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.

Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період, — зазначив голова ОВА Віктор Микита.

Україна запропонувала США постачати та облаштовувати містечка з таких будиночків у звільнених від рашистів регіонах. Наприклад, багато людей, які не виїхали з Київщини, залишилися без даху над головою через звірства росіян.

Це дасть змогу постраждалим тимчасово проживати на власних ділянках та відбудовувати й ремонтувати своє пошкоджене житло, — прокоментував Микита.

Джордж Патакі погодився з цією пропозицією, тож найближчим часом американці та українці спільно почнуть працювати над цим питанням.

Дивися, як монтують модульні будинки для українських біженців на Закарпатті.

А якщо ви прихистили у себе земляків, то читайте, як отримати компенсацію за комунальні послуги за поселення біженців.