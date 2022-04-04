Никто не останется на улице: США передали Закарпатью модульные дома для переселенцев

За более чем месяц войны 6,5 миллионов украинцев были вынуждены переселиться в западные регионы страны. Их размещают в квартирах волонтеров, гостиницах, хостелах, школах, палатках и т.д.

Однако каждому хочется иметь хоть немного личного пространства и благодаря специальным модульным домам, которые передали США, теперь это возможно.

Во время своего визита на Закарпатье бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки передал 18 домиков для украинских беженцев от Центра лидерства George E. Pataki Leadership Center и Фонда помощи Украине The Ukrainian relief found.

Об этом сообщает Закарпатская областная военная администрация.

Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период, — отметил глава ОВА Виктор Мыкыта.

Украина предложила США поставлять и обустраивать городки из таких домиков в освобожденных от рашистов регионах. Например, многие люди, которые не выехали из Киевской области, остались без крова из-за зверства россиян.

Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье, — прокомментировал Никита.

Джордж Патаки согласился с этим предложением, поэтому в ближайшее время американцы и украинцы совместно начнут работать над этим вопросом.

Смотри, как монтируют модульные дома для украинских беженцев на Закарпатье.

А если вы приютили у себя земляков, то читайте, как получить компенсацию за коммунальные услуги за поселение беженцев.