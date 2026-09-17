Украина представит фильм Следы на Оскаре-2027: что известно о фильме

Документальная лента Следы Алисы Коваленко и Марыси Никитюк представит Украину на кинопремии Оскар 2027 в категории Лучший международный полнометражный фильм. У этой ленты уже есть ряд наград на мировых кинофестивалях.

Об этом сообщил Украинский Оскаровский комитет.

Украинский фильм Следы на Оскаре 2027

Украинский Оскаровский комитет выбрал среди восьми фильмов-претендентов на кинопремию Оскар фильм Следы режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк.

Этот фильм показывает поиск справедливости украинскими женщинами, пережившими сексуальное насилие и пытки во время агрессии РФ. Следы выходят за пределы прямого фиксирования военных преступлений и сосредотачивается на сообществе уцелевших женщин, которые не молчат, отметили в комитете.

В ленте рассказывается история бывшей пленницы Ирины Довгань, которая теперь документирует показания пострадавших женщин на деоккупированных территориях. Как отметили в Оскаровском комитете, Следы создают коллективный портрет травмы, но также открывают пространство для восстановления.

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Документальная картина Алисы Коваленко и Марыси Никитюк уже получила награды на Berlinale, Movies That Matter в Гааге, Millenium Docs Against Gravity, а также попала в топ-20 фильмов зрительских фаворитов фестиваля в Торонто Hot Docs.

Премьера Следов в Украине прошла на крупнейшем в стране Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.

В этом году в национальном отборе было восемь фильмов: Вечник, Война глазами животных, Киллхаус, Последний Прометей Донбасса, Простой солдат, Следы, Тихое наводнение и The Last Message.

Церемония вручения 99-й премии Оскар состоится 14 марта 2027 года.

Напомним, что украинский документальный фильм 20 дней в Мариуполе в 2024 году получил Оскар в категории Лучший полнометражный документальный фильм.

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