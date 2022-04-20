Польский премьер проинспектировал модульный городок для беженцев во Львове — что в нем есть

Во Львов с рабочим визитом прибыл польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он осмотрел модульный городок для внутренне перемещенных украинцев, созданный на деньги польского правительства. Польша еще раз доказала, что поддерживает украинский народ.

За время полномасштабного вторжения страна приняла у себя 2,5 миллиона беженцев из Украины. Но больше всего людей ищут убежище в западных областях, в частности на территории Львовской области.

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В модульных домах в основном живут женщины с детьми. Польша передала 88 жилых контейнеров. Они вмещают по 2-4 человека каждый. В таком городке могут жить 350 человек.

Внутри дома оборудованы светом, водой и мебелью. На территории площадки есть отдельные санузлы и столовые.

Польский премьер проинспектировал, как живут украинские беженцы и пообщался с ними:

– Война в Украине – это война свободы и безопасности всей Европы. Произошедшее в Буче и Гостомеле, сотне других городов показало, с какой варварской системой и режимом вынуждена бороться целая Европа.

Украина защищает самые высокие ценности – право на жизнь, свободу, независимость.

В течение недели во Львове планируют создать еще несколько таких городков, чтобы разместить тысячу человек. Впоследствии модульные дома будут устанавливать в других областях Украины – Киевской, Черниговской, Сумской.

Правительство Польши намерено построить модульные городки для 20 тысяч женщин и детей на территории Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто может получить компенсацию за утраченное жилье.