Квартиры, частные дома и дачи. Кто получит компенсацию за утраченное жилье

Украинское государство, не дожидаясь завершения войны, готовится возмещать утраченное жилье украинцам. Правительство разработало соответствующий законопроект и через Дію уже начало собирать заявки и подсчитывать количество уничтоженных и разрушенных домов.

В Дії можно подать заявку о разрушенном жилье — речь идет о частных домах, квартирах и дачах.

Украинцы уже подали более 20 тысяч заявок.

Как это сделать

Для этого нужно обновить Дію, в разделе Услуги выбрать Поврежденное имущество. И за несколько понятных шагов оформить заявку. В идеале добавить фото разрушений, но не обязательно. Это первый шаг к большому восстановлению.

Руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник говорит, что все это потом ляжет в основу для рассмотрения будущей комиссии.

Она будет создана впоследствии и будет оценивать ущерб и принимать решения о формах возмещения.

Проект в основе компенсаций

В то же время депутаты уже разработали и проект закона, который ляжет в основу компенсаций за утраченное имущество.

Претендовать на возмещение могут владельцы жилья, члены жилищно-коммунальных кооперативов, которые купили квартиры, но не оформили право собственности, и украинцы, которые инвестировали в новое жилье.

Предусмотрены несколько вариантов возмещения жилья: деньги, финансирование восстановления, а также новая недвижимость.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как подать заявку на возмещение утраченного жилья.