Квартири, приватні будинки та дачі. Хто отримає компенсацію за втрачене житло

Українська держава, не чекаючи на завершення війни, готується відшкодовувати втрачене житло українцям. Уряд розробив відповідний законопроект і через Дію почав збирати заявки та обліковувати знищені та зруйновані оселі.
Там можна подати заявку про зруйноване житло — йдеться про приватні будинки, квартири й дачі.
Українці вже подали понад 20 тисяч заявок.
Українці вже подали понад 20 тисяч заявок.
Для цього треба оновити Дію, у розділі Послуги обрати Пошкоджене майно. І за кілька зрозумілих кроків оформити заявку. В ідеалі додати фото зруйнованого житла, але не обов’язково. Це перший крок до великої відбудови.
Керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік каже, що це все ляже потім в основу для розгляду майбутньої комісії. Вона буде створена згодом і оцінюватиме збитки та ухвалюватиме рішення про форми відшкодування.
Водночас депутати вже розробили й проект закону, який ляже в основу компенсацій.
Претендувати на відшкодування можуть власники житла, члени житлово-комунальних кооперативів, які придбали квартири, але не оформили право власності, й ті українці, які інвестували в нове житло.
Передбачені й кілька варіантів відшкодування житла: гроші, фінансування відновлення, а також нова нерухомість.
Передбачені й кілька варіантів відшкодування житла: гроші, фінансування відновлення, а також нова нерухомість.
Раніше ми детально розповідали про те, як подати заявку на відшкодування втраченого житла.