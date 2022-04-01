Квартири, приватні будинки та дачі. Хто отримає компенсацію за втрачене житло

Українська держава, не чекаючи на завершення війни, готується відшкодовувати втрачене житло українцям. Уряд розробив відповідний законопроект і через Дію почав збирати заявки та обліковувати знищені та зруйновані оселі.

Там можна подати заявку про зруйноване житло — йдеться про приватні будинки, квартири й дачі.

Українці вже подали понад 20 тисяч заявок.

Як це зробити

Для цього треба оновити Дію, у розділі Послуги обрати Пошкоджене майно. І за кілька зрозумілих кроків оформити заявку. В ідеалі додати фото зруйнованого житла, але не обов’язково. Це перший крок до великої відбудови.

Керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік каже, що це все ляже потім в основу для розгляду майбутньої комісії. Вона буде створена згодом і оцінюватиме збитки та ухвалюватиме рішення про форми відшкодування.

Проект в основі компенсацій

Водночас депутати вже розробили й проект закону, який ляже в основу компенсацій.

Претендувати на відшкодування можуть власники житла, члени житлово-комунальних кооперативів, які придбали квартири, але не оформили право власності, й ті українці, які інвестували в нове житло.

Передбачені й кілька варіантів відшкодування житла: гроші, фінансування відновлення, а також нова нерухомість.

Раніше ми детально розповідали про те, як подати заявку на відшкодування втраченого житла.