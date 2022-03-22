Через “путінський мир” втратив житло? Ми розкажемо, що робити для відшкодування

Путінські “асвабадітєлі” продовжують цинічно знищувати українські міста, спопеляти житлові квартали. Від початку повномасштабної війни вже мільйони українців залишилися без даху над головою, автівок та роками нажитого майна.

Тільки в Маріуполі за час повномасштабного вторгнення знищили понад 1600 житлових будинків, а у Харкові зруйнували понад 600. У Києві повністю розбомблені й уже непридатні для життя 36 багатоповерхівок, півсотні — пошкоджені ударною хвилею.

Президент України анонсував комплексну програму допомоги людям, які через агресію Росії втратили своє майно. А юристи закликають потерпілих фіксувати усі завдані збитки, щоб потім претендувати на відшкодування.

Фіксувати руйнування

Юристи радять власникам знищених домівок приборкати паніку та стрес і детально пофотографувати та зняти на відео руйнування, якомога точніше відобразивши на світлинах геолокацію будинку.

Далі повідомити поліцію та ДСНС, які зафіксують факт руйнування у своїх базах.

Опісля звернутися до відповідної райдержадміністрації з заявою щодо складення акта обстеження житла. Або ж спробуй скласти акт руйнування самостійно з сусідами.

Це радить зробити на своїй сторінці у Facebook депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Такий самий алгоритм, якщо внаслідок обстрілів постраждало ваше авто. На страхові виплати нині розраховувати не варто. Збитки, завдані бойовими діями, страховики не покривають.

Експерти радять у тривожній валізі, крім особистих документів, тримати ще й документи про право власності на майно, техпаспорт на авто, якщо є цінна побутова техніка — чеки на неї.

Що робити з доказами

Варто написати заяву про злочин до правоохоронних органів із наданням вищеперелічених доказів руйнування майна та обов’язково отримати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зібрані матеріали пізніше також завантаж на сайт https://damaged.in.ua/. Це ресурс який збирає докази злочинів РФ для подальшого відшкодування.

Прем’єр-міністр України анонсував початок збору інформації про пошкоджене та зруйноване житло через війну.

Українці, які залишилися без житла через дії окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування через Дію вже за тиждень.

Через сильні бойові дії в деяких регіонах людям довелося покинути свої домівки і їхати в безпечне місце. В цей час дуже важливо продовжувати отримувати кошти, щоб було за що жити. Раніше ми розповідали, як отримати пенсію та інші виплати під час війни.