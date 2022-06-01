Загаси, щоби ранком прокинутись: чому світломаскування під час війни важливе

Вікторія Мельник, практикантка сайту 02 Червня 2022, 00:00
Чому важливе світломаскування?
Фото: Unsplash

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