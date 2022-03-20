Військових і цивільних. В Україні створили Національне бюро для пошуку людей

Через активні бойові дії стає все важче відстежувати та підтримувати зв’язок зі своїми близькими та рідними. Тож Україна створила Національне бюро для пошуку військових та цивільних.

Зазначається, що бюро створене для пошуку як військових, так і цивільних людей.

Там збиратимуть інформацію для наших військовополонених, загиблих, зниклих безвісти чи викрадених українців.

Запитати про долю своїх рідних та близьких можна за номерами гарячої лінії: 1648 або +380442878165

Українська сторона через бюро складає і списки російських окупантів, які загинули на нашій землі, або потрапили в полон. Це дозволить активізувати обмін полоненими та тілами загиблих.

Крім того, існує сайт Повернись живим з України для росіян. Там вони можуть знайти своїх рідних, які поїхали до України воювати.

Перемога над окупаційними військами буде за нами. Бережіть один одного та тримайтеся разом. Закликаэмо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Якщо ти не розумієш, як працює сирена повітряної тривоги, ми зібрали відповіді на найпоширеніші запитання.