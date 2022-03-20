Для военных и гражданских. В Украине создали Национальное бюро для поиска людей

Из-за активных боевых действий становится все труднее отслеживать и поддерживать связь со своими близкими и родными. Теперь Украина создала Национальное бюро для поиска военных и гражданских.

Отмечается, что бюро предназначено для поиска как военных, так и гражданских людей.

Там будут собирать информацию для наших военнопленных, погибших, пропавших без вести или похищенных украинцев.

Спросить судьбу своих родных и близких можно по номерам горячей линии: 1648 или+380442878165

Украинская сторона через бюро составляет и списки российских оккупантов, погибших на нашей земле, или попавших в плен. Это позволит активизировать обмен пленными и телами погибших.

Кроме того, существует сайт Вернись живым из Украины для россиян. Там они могут найти своих родных, которые уехали в Украину воевать.

Победа над оккупационными войсками будет за нами. Берегите друг друга и держитесь вместе. Призываем не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Если ты не понимаешь, как работает сирена воздушной тревоги, мы собрали ответы на самые распространенные вопросы.