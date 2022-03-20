Не понимаете, как работает сирена воздушной тревоги? Вот ответы на самые распространенные вопросы

Моральное и физическое истощение войной побуждает некоторых украинцев не реагировать на сигналы о воздушной тревоге. Люди продолжают заниматься своими делами, игнорируя предупреждение об опасности.

Другой причиной такого поведения может быть непонимание того, как работает сирена воздушной тревоги. Почему иногда происходит авианалет, а сигнала не было? Или наоборот — сирена раздавалась, а ракета не прилетела?

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ответил на самые распространенные вопросы, касающиеся сирены воздушной тревоги.

Кто обнаруживает российскую авиацию и ракеты в небе над Украиной? Радиолокационные подразделения Воздушных сил ВСУ фиксируют все воздушные угрозы как в Украине, так и за ее пределами.

Когда звучит сирена в городе? Воздушные силы Украины фиксируют маршрут ракеты и предполагают, что в полете она может изменять свой курс или пропадать с радаров.



Например, если ракета летит с Черного моря на Винницу, сирена сначала включается в Одессе, затем в Николаеве, Умани, Тульчине, Немирове и в конце концов в Виннице. А дальше может быть Житомир и Луцк.



Во всех городах, лежащих на пути ракеты, а может даже слева и справа от них, включается воздушная тревога. Неизвестно, куда упадет снаряд.



Если ракета пролетела Одессу, то там выключают воздушную тревогу. Вот так цепочкой действует система оповещения по всей стране.



Как быстро после обнаружения авиаугрозы население получает уведомление о воздушной тревоге Между моментом фиксации угрозы в небе и запуском сирены может проходить от нескольких секунд до нескольких минут.



Для этого требуется только один телефонный звонок по спецсвязи. Затем сирену в нужных областях включают местные власти.

Когда нужно идти в укрытие, если слышишь сирену о воздушной угрозе? Сразу. Выключи свет, газ и воду, возьми документы, нужные лекарства, немного продуктов, воды и отправляйся в ближайшее бомбоубежище, как только услышал сирену.

Сколько есть времени после объявления воздушной тревоги для того, чтобы спрятаться? Это зависит от того, откуда выпустили ракету и куда. Например, если она летит с Черного моря в Киев со скоростью 800 км/ч, то у киевлян есть больше часа, чтобы спрятаться.



А если ракета летит из Беларуси где-то в 300 км от Киева, то времени гораздо меньше — примерно 20 минут. Но стоит помнить, что не все ракеты долетают до своей цели, некоторые сбивает наше ПВО.

Почему иногда город бомбят, а сирену перед этим не включали? Если ракета ударила по населенному пункту, но перед этим не было сирены, это значит, что Воздушные силы не увидели самолет или ракету.



К сожалению, невозможно зафиксировать все угрозы, ведь оккупанты тщательно пытаются скрыть движение своей авиации. Впрочем, подавляющее большинство воздушных целей ВС видят.

Почему невозможно обнаруживать все авиаугрозы? Ракеты очень малозаметны и могут менять свой курс. Если самолет можно зафиксировать в небе, отрыв ракет от него зафиксировать практически невозможно.



А вот люди на земле могут увидеть ракету, потому что она летит очень низко и огибает рельеф местности. Поэтому ее может не сбить ПВО.

Действительно ли из-за всех замеченных вражеских объектов в небе включают воздушную тревогу? Да. Даже если обнаруженный объект невелик, включается сирена.

За последние сутки оккупанты выпустили 14 ракет и совершили более 40 авиационных налетов. Читай, какая оперативная ситуация в Украине 19 марта.