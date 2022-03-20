Не розумієте, як працює сирена повітряної тривоги? Ось відповіді на найпоширеніші запитання 

Моральне та фізичне виснаження війною спонукає деяких українців не реагувати на сигнали про повітряну тривогу. Люди продовжують займатися своїми справами, ігноруючи попередження про небезпеку.

Іншою причиною такої поведінки може бути нерозуміння того, як працює сирена повітряної тривоги. Чому деколи стається авіаналіт, а сигналу не було? Або навпаки — сирена лунала, а ракета не прилетіла?

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відповів на найпоширеніші запитання стосовно сирени повітряної тривоги.

Хто виявляє російську авіацію та ракети в небі над Україною? Радіолокаційні підрозділи Повітряних сил ЗСУ фіксують усі повітряні загрози як в Україні, так і за її межами.

Коли звучить сирена в місті? Повітряні сили України фіксують маршрут ракети й припускають, що в польоті вона може змінювати свій курс або пропадати з радарів.



Наприклад, якщо ракета летить з Чорного моря на Вінницю, сирена спершу вмикається в Одесі, потім у Миколаєві, Умані, Тульчині, Немирові та зрештою у Вінниці. А далі може бути Житомир і Луцьк.



У всіх містах, які лежать на шляху ракети, а, може, навіть ліворуч і праворуч від них вмикається повітряна тривога. Адже невідомо, куди впаде снаряд.



Якщо ракета пролетіла Одесу, то там вимикають повітряну тривогу. Ось так ланцюжком діє система оповіщення по всій країні.

Як швидко після виявлення авіазагрози населення отримує сповіщення про повітряну тривогу? Між моментом фіксації загрози в небі та запуском сирени може минати від декількох секунд до кількох хвилин.



Для цього потрібен лише один телефонний дзвінок спецзв’язком. Потім сирену в потрібних областях вмикає місцева влада.

Коли потрібно йти в укриття, якщо чуєш сирену про повітряну загрозу? Відразу. Вимкни світло, газ та воду, візьми документи, потрібні ліки, трохи продуктів, води й вирушай до найближчого бомбосховища, щойно почув(-ла) сирену.

Скільки є часу після оголошення повітряної тривоги для того, щоб сховатися? Це залежить від того, звідки випустили ракету й куди. Наприклад, якщо вона летить з Чорного моря на Київ зі швидкістю 800 км/год, то кияни мають понад годину, щоб сховатися.



А якщо ракета прямує з Білорусі десь за 300 км від Києва, то часу значно менше — приблизно 20 хвилин.

Але варто пам’ятати, що не всі ракети долітають до своєї цілі — деякі збиває наша ППО.

Чому деколи місто бомбардують, а сирену перед цим не вмикали? Якщо ракета вдарила по населеному пункту, але перед цим не було сирени, то це означає, що Повітряні сили не побачили літак або ракету.



На жаль, неможливо зафіксувати всі загрози, адже окупанти ретельно намагаються приховати рух своєї авіації. Утім переважну більшість повітряних цілей ПС бачать.

Чому неможливо виявляти всі авіазагрози? Ракети — дуже малопомітні й можуть змінювати свій курс. Якщо літак можна зафіксувати в небі, то відрив ракет від них зафіксувати практично неможливо.



А ось люди на землі можуть побачити ракету, бо вона летить дуже низько та огинає рельєф місцевості. Через це її може не збити ППО.

Чи справді через усі помічені ворожі об’єкти в небі вмикають повітряну тривогу? Так. Навіть якщо виявлений об’єкт невеликий, вмикається сирена.

За останню добу окупанти випустили 14 ракет і здійснили понад 40 авіаційних нальотів. Читай, яка оперативна ситуація в Україні 19 березня.