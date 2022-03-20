Не розумієте, як працює сирена повітряної тривоги? Ось відповіді на найпоширеніші запитання 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Березня 2022, 08:00
Сирена повітряної тривоги - відповіді на найпопулярніші питання
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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