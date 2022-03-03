Як швидко заснути у стресовій ситуації — прості поради

Вже цілих сім днів всі Україна нормально не спала. Прокидаємося серед ночі від звуку сирен, перебуваємо у бомбосховищах, хвилюємося за рідних, що знаходяться у гарячих точках.
Увесь цей стрес сильно впливає на наш організм. Це проявляється розладом сну та безсонням.
Наша нервова система постійно напоготові й навіть, коли ми спимо, то прислуховуємося до кожного шороху.
Наша нервова система постійно напоготові й навіть, коли ми спимо, то прислуховуємося до кожного шороху.
Але варто пам’ятати, що попри увесь стрес і переживання, організму треба відпочинок. Треба спати через силу.
Центр громадського здоров’я МОЗ розповів кілька способів, як швидко заснути у стресових ситуаціях.
Нехай тебе така назва не лякає, суворого та складного тут нічого не буде.
Розслаб все обличчя, включаючи м’язи усередині рота. Розслаб плечі, щоб зняти напругу, і опусти руки вздовж тіла.
Далі треба видихнути та розслабити груди, ноги, стегна тощо.
Далі треба видихнути та розслабити груди, ноги, стегна тощо.
Очисти розум: протягом 10 секунд думай про щось спокійне та комфортне.
Видихни через рот залишки повітря. Закрий губи й вдихай через ніс протягом 4 секунд.
Затримай дихання на 7 секунд. Видихай повітря протягом 8 секунд.
З цим способом треба бути обережним, адже може виникнути запаморочення.
З цим способом треба бути обережним, адже може виникнути запаморочення.
Напруж усі м’язи та протримайте цей стан якомога довше, а потім різко розслабте усе тіло. За інерцією м’язи розслабляються ще більше.
Це більше психологічний спосіб. Якщо переконувати себе у тому, що не хочеш спати, то твій організм згодом вкладе тебе до сну.
Ці поради можуть бути менш ефективними, якщо ти маєш регулярні проблеми з безсонням. У такому випадку варто звернутися до лікаря за правильним алгоритмом дій.
У надзвичайні ситуації головне зберігати спокій та не панікувати. Раніше ми розповідали, як боротися з тривожністю.