Как быстро заснуть в стрессовой ситуации — простые советы

Уже целых семь дней все Украина нормально не спала. Просыпаемся среди ночи от звука сирен, находимся в бомбоубежищах, переживаем родных, находящихся в горячих точках.
Весь этот стресс оказывает сильное влияние на наш организм. Это проявляется расстройством сна и бессонницей.
Наша нервная система постоянно наготове и даже когда мы спим, то прислушиваемся к каждому шороха.
Наша нервная система постоянно наготове и даже когда мы спим, то прислушиваемся к каждому шороха.
Но стоит помнить, что, несмотря на весь стресс и переживание организма, нужен отдых. Надо спать по силам.
Центр общественного здоровья Минздрава рассказал несколько способов, как быстро заснуть в стрессовых ситуациях.
Пусть тебя такое название не пугает, строгого и сложного здесь ничего не будет.
Расслабь все лицо, включая мышцы внутри рта. Расслабь плечи, чтобы снять напряжение, и опусти руки вдоль тела.
Далее нужно выдохнуть и расслабить грудь, ноги, бедра и т.д.
Далее нужно выдохнуть и расслабить грудь, ноги, бедра и т.д.
Очисти разум: в течение 10 секунд думай о чем-то спокойном и комфортном.
Выдохни через рот остатки воздуха. Закрой губы и вдыхай через нос в течение 4 секунд.
Задержи дыхание на 7 секунд. Выдыхай воздух в течение 8 секунд.
С этим способом следует быть осторожным, ведь может возникнуть головокружение.
С этим способом следует быть осторожным, ведь может возникнуть головокружение.
Напрягите все мышцы и продержите это состояние как можно дольше, а затем резко расслабьте все тело. По инерции мышцы расслабляются еще больше.
Это больше психологический способ. Если убеждать себя в том, что не хочешь спать, то твой организм впоследствии вложит тебя ко сну.
Эти советы могут быть менее эффективными, если у тебя есть регулярные проблемы с бессонницей. В таком случае следует обратиться к врачу за правильным алгоритмом действий.
В чрезвычайных ситуациях главное сохранять спокойствие и не паниковать. Раньше мы рассказывали, как бороться с тревожностью.