Как быстро заснуть в стрессовой ситуации — простые советы

Уже целых семь дней все Украина нормально не спала. Просыпаемся среди ночи от звука сирен, находимся в бомбоубежищах, переживаем родных, находящихся в горячих точках.

Весь этот стресс оказывает сильное влияние на наш организм. Это проявляется расстройством сна и бессонницей.

Наша нервная система постоянно наготове и даже когда мы спим, то прислушиваемся к каждому шороха.

Но стоит помнить, что, несмотря на весь стресс и переживание организма, нужен отдых. Надо спать по силам.

Центр общественного здоровья Минздрава рассказал несколько способов, как быстро заснуть в стрессовых ситуациях.

Военный метод

Пусть тебя такое название не пугает, строгого и сложного здесь ничего не будет.

Расслабь все лицо, включая мышцы внутри рта. Расслабь плечи, чтобы снять напряжение, и опусти руки вдоль тела.

Далее нужно выдохнуть и расслабить грудь, ноги, бедра и т.д.

Очисти разум: в течение 10 секунд думай о чем-то спокойном и комфортном.

Борьба с тревожностью

Дыхательная практика 4—7—8

Выдохни через рот остатки воздуха. Закрой губы и вдыхай через нос в течение 4 секунд.

Задержи дыхание на 7 секунд. Выдыхай воздух в течение 8 секунд.

С этим способом следует быть осторожным, ведь может возникнуть головокружение.

Прогрессивная мышечная релаксация

Напрягите все мышцы и продержите это состояние как можно дольше, а затем резко расслабьте все тело. По инерции мышцы расслабляются еще больше.

Заставь себя не спать

Это больше психологический способ. Если убеждать себя в том, что не хочешь спать, то твой организм впоследствии вложит тебя ко сну.

Важно

Эти советы могут быть менее эффективными, если у тебя есть регулярные проблемы с бессонницей. В таком случае следует обратиться к врачу за правильным алгоритмом действий.

В чрезвычайных ситуациях главное сохранять спокойствие и не паниковать. Раньше мы рассказывали, как бороться с тревожностью.