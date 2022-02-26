Вернись живым из Украины! Минобороны запустило горячую линию для родственников российских оккупантов

Сегодня, 26 февраля, Министерство обороны Украины открыло горячую телефонную линию для родственников погибших и взятых в плен российских оккупантов.

Линия называется Вернись живым из Украины!

На ней близкие русских военных могут узнать:

погибли ли они;

ранены ли они;

взяты ли в плен;

сложили ли оружие.

Также с помощью горячей линии можно выяснить, когда и как доставить тела погибших россиян домой.

Родственники пленных смогут оставить краткое известие своим мужьям и сыновьям.

Позвонить можно по номерам:

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Кроме того, Верховная Рада Украины вместе с Министерством внутренних дел запустили сайт и телеграмм канал Ищи своих, где россияне могут найти информацию о пленных и убитых оккупантах.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько вражеских сил уничтожили Вооруженные Силы Украины 26.02.2022.