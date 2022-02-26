Вернись живым из Украины! Минобороны запустило горячую линию для родственников российских оккупантов

Сегодня, 26 февраля, Министерство обороны Украины открыло горячую телефонную линию для родственников погибших и взятых в плен российских оккупантов.
Линия называется Вернись живым из Украины!
На ней близкие русских военных могут узнать:
Также с помощью горячей линии можно выяснить, когда и как доставить тела погибших россиян домой.
Родственники пленных смогут оставить краткое известие своим мужьям и сыновьям.
Позвонить можно по номерам:
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Кроме того, Верховная Рада Украины вместе с Министерством внутренних дел запустили сайт и телеграмм канал Ищи своих, где россияне могут найти информацию о пленных и убитых оккупантах.
Напомним, ранее мы сообщали, сколько вражеских сил уничтожили Вооруженные Силы Украины 26.02.2022.