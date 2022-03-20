Одеське послання для Путіна. Як Коля Сєрга у теробороні біля театру співав

Пісня завжди була з українцями. А гумористична пісня додає ще більше сил і натхнення боротися.
Український телеведучий та співак Коля Сєрга переспівав пісню Шаланды, полные кефали. Склав актуальний текст про Путіна та заспівав відому композицію на новий лад біля відомого Одеського театру.
У пісні з гумором про те, як місцеві готові зустрічати російські кораблі.
У нас в Одессе, как в Париже, увидеть раз и умереть.
У нас в Одессе, как в Париже, увидеть раз и умереть.
Словами та акордами Коля Сєрга поділився на своїй сторінці в Instagram.
— Нехай ця пісня лунає з кожної одеської кватирки та протягом прямо до російських кораблів, — написав артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Серга (@thekolya)
Публикация от Николай Серга (@thekolya)
Артисти завжди виплескують свій біль, переживання та інші емоції у творчість. Раніше ми розповідали про нову пісню NK Я — Україна.