Одеське послання для Путіна. Як Коля Сєрга у теробороні біля театру співав

Пісня завжди була з українцями. А гумористична пісня додає ще більше сил і натхнення боротися.

Український телеведучий та співак Коля Сєрга переспівав пісню Шаланды, полные кефали. Склав актуальний текст про Путіна та заспівав відому композицію на новий лад біля відомого Одеського театру.

У пісні з гумором про те, як місцеві готові зустрічати російські кораблі.

У нас в Одессе, как в Париже, увидеть раз и умереть.

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Словами та акордами Коля Сєрга поділився на своїй сторінці в Instagram.

— Нехай ця пісня лунає з кожної одеської кватирки та протягом прямо до російських кораблів, — написав артист.

Артисти завжди виплескують свій біль, переживання та інші емоції у творчість. Раніше ми розповідали про нову пісню NK Я — Україна.