Шоу-біз

Одеське послання для Путіна. Як Коля Сєрга у теробороні біля театру співав

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Березня 2022, 15:13
Пісня Колі Сєрги про Путіна
Фото: Instagram

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