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Я — Україна. Співачка Настя Каменських випустила нову пісню на підтримку країни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Березня 2022, 20:00
Настя Каменських написала пісню для України
Фото: Instagram

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