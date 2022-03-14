Я — Україна. Співачка Настя Каменських випустила нову пісню на підтримку країни

Кожен українець підтримує і захищає Україну. Хтось на кордоні, хтось в тилу, хтось намагається через свою аудиторію донести інформацію усьому світові. Артисти виплескують свій біль у творчість.

Настя Каменських спільно з Олексієм Потапенком випустили пісню Я — Україна про нашу війну з Росією.

— Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна! — написала артистка на своїй сторінці в Instagram.

А також відома українська співачка Джамала збирає кошти для українських військових. Під час свого виступу у Німеччині вона зібрала 67 мільйонів євро, а в Литві – 52 тисячі євро на підтримку України.