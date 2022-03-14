Шоу-биз

Я — Украина. Певица Настя Каменских выпустила новую песню в поддержку страны

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 марта 2022, 20:00
Настя Каменських написала пісню для України
Фото: Instagram

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