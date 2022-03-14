Я — Украина. Певица Настя Каменских выпустила новую песню в поддержку страны

Каждый украинец поддерживает и защищает Украину. Кто-то на границе, кто-то в тылу, кто-то пытается через свою аудиторию донести информацию по всему миру. Артисты выплескивают свою боль в творчество.

Настя Каменских совместно с Алексеем Потапенко выпустили песню Я — Украина о нашей войне.

— Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильны! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас — это Украина! — написала артистка на своей странице в Instagram.

Также известная украинская певица Джамала собирает средства для украинских военных. Во время выступления в Германии она собрала 67 миллионов евро, а в Литве — 52 тысяч евро в поддержку Украины.